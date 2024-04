Une frappe aérienne israélienne sur un convoi d'aide humanitaire à Gaza a tué lundi sept travailleurs de l'organisation caritative World Central Kitchen, dont des citoyens australiens, britanniques et polonais.

Israël a déclaré avoir tué par erreur les travailleurs humanitaires et a promis de mener une enquête approfondie. Voici ce que nous savons des victimes.

SAIFEDDIN ISSAM AYAD ABUTAHA, PALESTINE

Selon BBC News, ce Palestinien de 25 ans a été enterré lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des centaines de personnes dans sa ville natale de Rafah.

"Il était heureux de travailler avec une organisation qui fournit une aide humanitaire aux personnes déplacées. Notre cœur est brisé par votre mort, Saif", a déclaré Hassan, son ami proche, selon la BBC.

"Vous nous avez fait de la peine en nous quittant, et nous ne vous oublierons pas.

LALZAWMI "ZOMI" FRANKCOM, AUSTRALIE

Connue de ses amis sous le nom de "Zomi", Lalzawmi Frankcom, 43 ans, a rejoint World Central Kitchen après avoir travaillé à la Commonwealth Bank.

Sur les réseaux sociaux, on la voit au Pakistan et au Bangladesh lors des inondations de 2022 et dans un convoi de motocyclettes acheminant de l'aide sur les hauts plateaux haïtiens un an plus tôt.

"Pour elle, c'était le travail parfait, elle pouvait servir des repas chauds à des gens qui vivaient peut-être le pire moment de leur vie", a déclaré son ami Bryan Weaver à l'agence Reuters.

"Elle vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce.

Dans un communiqué, sa famille a déclaré que Zomi laissait derrière elle un héritage de compassion, de bravoure et d'amour.

DAMIAN SOBOL, POLOGNE

Damian Sobol, travailleur humanitaire, vivait dans la ville de Przemysl, dans le sud-est de la Pologne, selon le maire de la ville, Wojciech Bakun.

"Il n'y a pas de mots pour décrire les sentiments des personnes qui connaissaient ce jeune homme extraordinaire en ce moment", a-t-il écrit dans un message sur Facebook.

M. Sobol, âgé de 35 ans, a été photographié dans des vidéos tournées plusieurs mois avant sa mort, énumérant les fournitures d'aide destinées à Gaza, notamment des systèmes d'adduction d'eau, du matériel de cuisine et des repas.

"Il s'agit de tout ce qui est nécessaire pour créer une cuisine et nourrir les gens là où ils en ont besoin", a-t-il déclaré.

JOHN CHAPMAN, JAMES KIRBY, JAMES HENDERSON, ROYAUME-UNI

Chapman, Kirby et Henderson faisaient tous partie de l'équipe de sécurité du WCK, selon l'ONG.

Les médias britanniques ont rapporté que tous trois étaient d'anciens soldats de l'armée britannique et qu'ils travaillaient en tant qu'agents de sécurité privés pour la société Solace Global, basée au Royaume-Uni.

L'ancien commando des forces spéciales Chapman, 57 ans, marié et père de deux enfants, n'était à Gaza que depuis quelques semaines lorsqu'il a été tué, selon le journal The Sun.

M. Henderson, âgé de 33 ans, a servi pendant six ans dans les Royal Marines, une force de combat d'élite de la marine britannique, selon sa page LinkedIn.

Kirby, 47 ans, est également un vétéran de l'armée, selon The Sun et le Daily Mail.

Solace Global n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

JACOB FLICKINGER, ÉTATS-UNIS ET CANADA

Ce jeune homme de 33 ans, qui possède la double nationalité américaine et canadienne, faisait partie de l'équipe de secours tuée lundi.

Les responsables de sa mort et de celle de ses collègues doivent être tenus pour responsables, a déclaré la ministre canadienne des affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un message sur les réseaux sociaux qui condamnait les frappes.