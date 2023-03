Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a présenté jeudi les grandes lignes d'un projet de référendum qui se tiendrait entre octobre et décembre de cette année et qui porterait sur la reconnaissance des populations indigènes du pays dans la constitution australienne.

Les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, qui représentent environ 3,2 % de la population australienne, ne sont actuellement pas mentionnés dans la constitution.

Voici cinq choses à savoir sur le référendum

LES CHANGEMENTS PROPOSÉS À LA CONSTITUTION

M. Albanese a proposé d'ajouter un chapitre supplémentaire à la constitution australienne. Le nouveau chapitre se lirait comme suit

En reconnaissance des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres en tant que premiers peuples d'Australie :

1. Il y aura un organisme, qui sera appelé la Voix des Aborigènes et des Insulaires du détroit de Torres ; 2. La Voix des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres peut faire des déclarations au Parlement et au gouvernement exécutif du Commonwealth sur des questions relatives aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres ; 3. Le Parlement a, sous réserve de la présente Constitution, le pouvoir de légiférer sur les questions relatives à la Voix des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, y compris sa composition, ses fonctions, ses pouvoirs et ses procédures.

QUELLE EST LA QUESTION PROPOSÉE POUR LE RÉFÉRENDUM ?

Albanese a déclaré jeudi que la question du référendum serait la suivante : "Une proposition de loi : modifier la Constitution pour reconnaître les premiers peuples d'Australie en établissant une voix aborigène et insulaire du détroit de Torres. Approuvez-vous cette proposition de modification ?"

COMMENT FONCTIONNE LE RÉFÉRENDUM ?

La semaine prochaine, le gouvernement présentera au Parlement un projet de loi décrivant les modifications proposées à la Constitution.

Ce projet sera examiné par une commission parlementaire.

Une fois approuvé par le parlement, il sera envoyé au gouverneur général, le représentant local du monarque britannique, qui émettra un décret pour la tenue d'un référendum.

COMBIEN DE VOTES SONT NÉCESSAIRES ?

Pour modifier la constitution, le gouvernement doit décrocher ce que l'on appelle une double majorité lors du référendum.

Cela signifie que plus de 50 % des électeurs doivent voter en faveur du changement au niveau national, et qu'une majorité d'électeurs dans une majorité d'États doit soutenir le changement.

Les votes des habitants du Territoire de la capitale australienne (ACT), des régions du Territoire du Nord et de tous les territoires extérieurs de l'Australie ne comptent que pour la majorité nationale.

Le taux de participation sera élevé car le vote est obligatoire.

QUELS ONT ÉTÉ LES RÉSULTATS DES RÉFÉRENDUMS PRÉCÉDENTS ?

Il y a eu 44 propositions de changement constitutionnel lors de 19 référendums, et seules huit d'entre elles ont été approuvées.

Lors du dernier référendum, en 1999, les Australiens ont voté contre la modification de la constitution visant à faire du Commonwealth d'Australie une république où le monarque britannique et le gouverneur général seraient remplacés par un président nommé à la majorité des deux tiers des membres du parlement.