Factbox-Cinq faits sur le négociateur chinois vedette disparu et son entreprise

La disparition du négociateur est la dernière en date d'une série de cas de disparitions de cadres chinois de haut niveau, avec peu d'explications, pendant une vaste campagne de lutte contre la corruption menée par le président Xi Jinping.

Les raisons de la disparition de Bao ne sont pas claires.

Voici cinq faits concernant Bao et son entreprise --

* Bao est entré à la prestigieuse université chinoise de Fudan en 1989, et a ensuite obtenu une maîtrise de la BI Norwegian School of Management. Il a ensuite travaillé au Crédit Suisse et à Morgan Stanley.

* Bao a lancé China Renaissance en 2005 sous la forme d'une équipe de deux personnes. La société a commencé ses activités par des conseils financiers et s'est rapidement étendue à des services comprenant la souscription, la vente et le commerce, ainsi que la gestion d'actifs. Ces dernières années, Bao a joué un rôle de plus en plus actif dans les activités de capital-investissement du groupe.

* L'un des banquiers les mieux connectés de Chine, Bao a été impliqué dans d'importantes fusions technologiques, notamment le rapprochement des sociétés de covoiturage Didi et Kuaidi, des géants de la livraison de nourriture Meituan et Dianping, et des plateformes d'appareils de voyage Ctrip et Qunar.

* China Renaissance est entrée en bourse à Hong Kong en 2018 après avoir levé 346 millions de dollars. Ces dernières années, elle a joué le rôle de conseiller pour certaines des plus grandes introductions en bourse de la Chine dans le secteur des technologies, notamment celles de JD.Com Inc et de Kuaishou Technology, ainsi que la cotation de Didi à New York en 2021.

* La firme est également un investisseur actif dans le secteur de la tech. En 2019, elle a levé plus de 6,5 milliards de yuans (945 millions de dollars) dans un fonds libellé en yuans. Son activité de gestion des investissements a des actifs d'une valeur d'environ 48,6 milliards de yuans à la fin du mois de juin dernier.

* L'entreprise est actuellement classée neuvième dans le classement des marchés de capitaux propres de la Chine pour 2023, selon Refinitiv. Elle a gagné 20,6 millions de dollars en frais de banque d'investissement liés à la Chine en 2022, contre 43,13 millions de dollars un an plus tôt.