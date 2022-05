Factbox-Cinq primaires américaines de mi-mandat à suivre le 17 mai en Pennsylvanie, Caroline du Nord et Idaho

Voici quatre concours à surveiller :

Mehmet Oz v. David McCormick v. Kathy Barnette

La bataille de Pennsylvanie pour la nomination républicaine au Sénat américain s'est réchauffée dans sa dernière semaine. Elle met en vedette Mehmet Oz, une célébrité du bien-être à la télévision soutenue par l'ancien président Donald Trump, qui se présente contre David McCormick, un ancien PDG de fonds spéculatifs fortuné.

Pour ajouter à la complexité de la situation, la commentatrice conservatrice Kathy Barnette a fait une bonne performance de clôture et les trois candidats étaient pratiquement à égalité dans un récent sondage d'opinion.

John Fetterman contre Conor Lamb

Avec le départ à la retraite du sénateur républicain sortant Patrick Toomey, la Pennsylvanie représente l'une des meilleures opportunités pour les démocrates d'ajouter à leur majorité sénatoriale très mince, bien que les faibles taux d'approbation du président Joe Biden pourraient rendre cela difficile.

Les électeurs démocrates choisiront entre John Fetterman, un progressiste haut en couleur qui a cherché à rehausser sa réputation d'ouvrier en tant que lieutenant-gouverneur, et le membre du Congrès Conor Lamb, un centriste qui représente actuellement un district de la banlieue de Pittsburgh à la Chambre des représentants.

Le législateur d'État Malcolm Kenyatta pourrait également être un facteur, après avoir contesté le dossier de Fetterman sur les questions raciales lors d'un récent débat. Les sondages montrent que Fetterman est en tête.

Pat McCrory contre Ted Budd

La compétition pour remplacer le sénateur républicain sortant Richard Burr en Caroline du Nord oppose l'ancien gouverneur Pat McCrory, un porte-drapeau fiscalement conservateur de l'ère du Tea Party, au membre du Congrès Ted Budd, un membre de la Chambre qui a voté contre la certification de la défaite électorale de Trump en 2020. Trump a soutenu Budd et plusieurs sondages d'opinion l'ont montré en tête de McCrory et de 12 autres candidats.

Si aucun candidat n'obtient 30 %, un second tour aura lieu le 26 juillet.

Le gagnant de cette course à l'investiture affrontera probablement la démocrate Cheri Beasley, une femme noire qui a déjà occupé le poste de juge en chef de la Cour suprême de l'État. Selon les analystes, la course pourrait être compétitive en novembre, bien que les républicains soient favorisés.

Madison Cawthorn contre Chuck Edwards

Le représentant républicain Madison Cawthorn a attiré la controverse depuis son entrée en fonction en janvier 2021. Il a été réprimandé par ses collègues républicains pour avoir qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy de "voyou" et pour avoir déclaré avoir été témoin de la consommation de cocaïne et avoir été invité à des orgies à Washington. Il fait également face à des accusations de harcèlement sexuel et a été arrêté deux fois pour avoir porté des armes à feu dans des aéroports.

Le sénateur d'État Chuck Edwards est en tête d'un groupe de sept candidats républicains qui cherchent à le détrôner. Le siège, situé dans la partie montagneuse de l'ouest de l'État, est considéré comme bien républicain.

Brad Little contre Janice McGeachin

Le gouverneur de l'Idaho, Brad Little, est confronté à un défi de primaire républicaine de la part de Janice McGeachin, qui a récemment pris la parole lors d'une conférence politique organisée par un nationaliste blanc. McGeachin, qui a reçu le soutien de Trump, a harcelé Little depuis la droite en tant que lieutenant-gouverneur de l'État. Elle a pris les rênes du gouverneur à plusieurs reprises pendant que Little était hors de l'État, publiant des décrets interdisant les mandats de masques et ordonnant aux troupes de la Garde nationale de se rendre à la frontière américano-mexicaine. Le soutien de Trump à McGeachin a laissé les observateurs politiques perplexes, car Little est un conservateur convaincu qui n'a pas eu de prises de bec publiques avec Trump.