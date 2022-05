Factbox-Combien de pétrole l'Union européenne importe-t-elle de la Russie ?

L'interdiction des importations de brut par voie maritime sera mise en place progressivement sur six mois et celle des produits raffinés par voie maritime sur huit mois. Elle exclut les livraisons via l'oléoduc Druzhba qui alimente les raffineries d'Europe de l'Est et d'Allemagne orientale.

Pourtant, de nombreux acheteurs européens ont volontairement suspendu leurs achats de pétrole russe ou annoncé leur intention de les éliminer progressivement, ce qui signifie que les importations de pétrole russe seront réduites d'environ 90 %.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux faits concernant l'utilisation du pétrole russe par l'UE :

QUELLE QUANTITÉ DE PÉTROLE RUSSE L'UE IMPORTE-T-ELLE ?

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Europe était la destination de près de la moitié des exportations russes de brut et de produits pétroliers avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'UE a importé 2,2 millions de barils par jour (bpj) de brut en 2021, dont 0,7 million bpj par oléoduc, ainsi que 1,2 million bpj de produits pétroliers raffinés, selon les données de l'AIE.

QUELS PAYS DE L'UE ONT IMPORTÉ LE PLUS DE PÉTROLE DE LA RUSSIE ?

L'Allemagne a été le premier acheteur de pétrole russe de l'UE, avec 687 000 bpj de pétrole brut et 149 000 bpj de produits raffinés en novembre 2021, selon les dernières données de l'AIE.

L'Allemagne était également le plus grand importateur de l'UE de brut russe par oléoduc, qui s'élevait à 555 000 bpj en 2021, tandis que la Pologne importait 300 000 bpj de brut par oléoduc.

Toutes deux se trouvent sur le tracé nord de l'oléoduc Druzhba, la principale voie de transit des exportations de pétrole russe vers l'Europe.

Les Pays-Bas, principale plaque tournante commerciale de l'Europe, ont été le deuxième plus grand importateur de brut russe et le premier importateur de produits raffinés russes de l'UE. Les Néerlandais ont importé 414 000 bpj de brut et 335 000 bpj de produits raffinés en novembre 2021.

QUELS PAYS DE L'UE ÉTAIENT LES PLUS DÉPENDANTS DU PÉTROLE RUSSE ?

Les pays situés sur le tracé sud de l'oléoduc Druzhba traversant l'Ukraine sont particulièrement dépendants des importations de brut russe. Le pétrole russe représentait 92 % des importations de brut de la Slovaquie en novembre 2021.

Pour ceux qui importent par voie maritime, le pétrole russe représentait 87 % des importations de la Lituanie et 84 % des importations de la Finlande en novembre 2021, selon les données de l'AIE. Ces deux pays ont déclaré qu'ils n'achetaient plus à la Russie.