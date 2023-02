Factbox-Comment l'interdiction de l'UE sur le brut russe affecte les flux de pétrole

L'UE a imposé une interdiction des importations maritimes de pétrole brut russe à partir du 5 décembre et les pays du G7 ont fixé un plafond de prix sur les exportations maritimes russes à 60 dollars le baril suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

La Bulgarie a décroché une exemption de deux ans de cette interdiction.

Exportations de pétrole brut russe vers l'UE https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/OIL/lgvdknrkqpo/chart.png

LA RUSSIE REDIRIGE SES EXPORTATIONS DE PÉTROLE BRUT VERS L'ASIE

Pour compenser la perte du commerce de l'UE, la Russie a stimulé ses exportations de brut vers l'Asie. Ses exportations de brut vers la Chine ont augmenté de 300 000 bpj en janvier pour atteindre un niveau record d'environ 2,3 millions de bpj, indique l'AIE dans un rapport publié le 15 février.

Les exportations vers l'Inde, qui a considérablement augmenté ses importations de brut russe l'année dernière, sont restées globalement stables à 1,6 million de bpj.

Le Ghana et l'Indonésie sont apparus comme de nouvelles destinations pour les exportations de brut russe en janvier, a ajouté l'AIE.

Les exportations vers la Turquie ont rebondi d'un creux de 40 000 bpj en décembre à 180 000 bpj en janvier, mais sont restées bien en dessous de la moyenne de 350 000 bpj précédemment.

COMMENT L'UE REMPLACE-T-ELLE LES IMPORTATIONS DE BRUT RUSSE ?

L'UE a cherché à compenser la perte de brut russe en augmentant ses achats au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, en Norvège, au Brésil et en Guyane, selon l'AIE.

En décembre, la Norvège a augmenté la capacité de production de son champ pétrolifère Johan Sverdrup de 535 000 bpj à 720 000 bpj, et son opérateur Equinor étudie la possibilité de la porter à 755 000 bpj.

Sverdrup, le plus grand champ pétrolier d'Europe occidentale, produit du brut mi-lourd qui remplace avantageusement l'Oural russe.

La Hongrie, enclavée, envisage de coopérer avec la Croatie pour augmenter la capacité de l'oléoduc Adriatique qui achemine du brut non russe vers la Hongrie, tandis que la Bulgarie cherche à relancer un projet d'oléoduc pour importer du brut via la Grèce.

IMPACT SUR LES RAFFINERIES DE L'UE

La dépendance de l'UE vis-à-vis des importations de pétrole brut russe avait été soutenue par des sociétés russes, telles que Rosneft et Lukoil, qui contrôlaient certaines des plus grandes raffineries du bloc.

L'Allemagne, cependant, a pris le contrôle de la raffinerie Schwedt, propriété de Rosneft, qui fournit environ 90 % des besoins en carburant de Berlin, ainsi que des participations minoritaires de Rosneft dans deux autres raffineries, MiRo et Bayernoil.

Le gouvernement prévoit de modifier les lois pour permettre une vente rapide de la participation de 54,17 % de Rosneft dans la raffinerie de Schwedt sans qu'une nationalisation préalable soit nécessaire.

La raffinerie fonctionne à 60 % de sa capacité, le pétrole arrivant par le port allemand de Rostock. Le gouvernement allemand étudie les moyens de fournir des volumes supplémentaires via le port polonais de Gdansk.

Lukoil a accepté de vendre sa raffinerie ISAB en Italie à un groupe dirigé par la société d'investissement privée chypriote G.O.I. Energy, soutenue par le négociant en matières premières Trafigura basé à Genève, mais possède toujours des raffineries en Bulgarie et en Roumanie.

Le parlement bulgare a ouvert la voie au rachat par le gouvernement de la raffinerie Neftochim Burgas de Lukoil, la plus grande du pays, afin de décrocher la sécurité de l'approvisionnement, si nécessaire.

APPROVISIONNEMENT VIA L'OLÉODUC DRUZBHA

Alors que l'UE a imposé une interdiction des importations maritimes de pétrole russe le 5 décembre, elle reçoit toujours un approvisionnement par pipeline.

L'oléoduc Druzhba comporte une branche traversant la Biélorussie et la Pologne vers l'Allemagne, et une autre traversant l'Ukraine vers la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie.

Les volumes de Druzbha sont tombés à 400 000 bpj en janvier, l'Allemagne ayant volontairement suspendu ses importations à la fin de 2022, selon l'AIE.

La Russie a interrompu l'approvisionnement de la Pologne via Druzbha, a déclaré le raffineur polonais PKN Orlen le 25 février, ce que l'opérateur de l'oléoduc Transneft a imputé à des formalités administratives incomplètes.

La Slovaquie, qui dépend à près de 100 % des importations de pétrole brut via l'oléoduc Druzhba, prévoit de réduire sa dépendance à environ 60 % cette année.

L'Allemagne avait prévu de commencer à importer du pétrole brut du Kazakhstan via la branche nord de Druzhba en février, mais des discussions sur les derniers détails ont retardé le démarrage.

Le Kazakhstan a demandé à Transneft, l'opérateur de Druzhba, de fournir une capacité de transport d'environ 24 000 bpj pour 2023, et a déclaré le 23 février qu'il avait commencé à collecter le pétrole pour l'expédition.