Factbox-Comment la Chambre des représentants des États-Unis choisit-elle son président ?

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU SPEAKER ?

Le speaker de la Chambre, deuxième dans la ligne de succession à la présidence après le vice-président, dirige la chambre et fixe le programme législatif et le ton politique.

Normalement, le poste est occupé par un législateur appartenant au parti qui contrôle la chambre avec une majorité de membres, bien qu'il soit possible pour d'autres personnes d'être élues à ce poste, y compris un outsider qui n'est pas un législateur élu.

COMMENT LE SPEAKER EST-IL CHOISI ?

L'ensemble de la Chambre des représentants vote pour le speaker le premier jour d'un nouveau Congrès, qui était mardi.

Un candidat doit obtenir la majorité des voix exprimées. Avec 435 sièges dans la chambre, le speaker doit obtenir 218 voix pour gagner. Si aucun candidat n'atteint ce seuil, la Chambre continuera à voter jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Le record du vote le plus long a été établi en 1856, lorsqu'il a fallu 133 bulletins de vote et deux mois pour choisir un président.

QUI EST LE SPEAKER ACTUELLEMENT ?

Le Congrès n'a pas actuellement de président. La Chambre est revenue de ses vacances d'hiver mardi pour élire un président et faire prêter serment aux représentants nouvellement élus, mais aucune personne nommée n'a obtenu suffisamment de voix pour l'emporter, malgré trois tours de scrutin. C'est la première fois depuis 1923 que le président n'est pas élu au premier tour.

Aucune autre activité - y compris la prestation de serment des nouveaux parlementaires et l'établissement des règles de procédure de la Chambre - ne peut avoir lieu avant que le président ne soit choisi.

QUI EST LE PRINCIPAL PRÉTENDANT AU POSTE DE SPEAKER ?

Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, cherche depuis longtemps à obtenir le poste et on s'attendait à ce qu'il atteigne enfin son objectif mardi, après avoir baissé les bras en 2015 en raison de l'opposition des membres conservateurs purs et durs.

Mais mardi a tourné au cauchemar récurrent pour McCarthy, car 20 républicains d'extrême droite ont refusé de le soutenir lors de trois votes consécutifs. Il ne pouvait se permettre que quatre votes "non" contre sa candidature, étant donné la faible marge de contrôle des républicains et le fait que tous les démocrates votent contre lui.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

McCarthy et ses alliés ont du mal à convaincre les partisans de la ligne dure de le soutenir en toutes circonstances. Il a déjà fait d'importantes concessions à leurs demandes, notamment en abaissant le seuil de la motion de vacance du fauteuil, un outil procédural qui permettrait à tout membre de déclencher un vote de confiance à l'égard du speaker à tout moment.

Cependant, il n'est pas évident que M. McCarthy puisse faire quoi que ce soit pour gagner la confiance de certains de ses détracteurs, étant donné qu'ils ne sont pas convaincus qu'il s'engage à faire avancer leurs objectifs législatifs.

QUELLES SONT LES ALTERNATIVES POSSIBLES ?

Le whip républicain Steve Scalise, le numéro 2 des républicains de la Chambre et un partisan de McCarthy, est une alternative potentielle pour laquelle les modérés voteraient en cas de baisse de McCarthy. Toutefois, certains républicains ont déclaré mardi qu'il n'était pas logique de baisser McCarthy pour soutenir quelqu'un d'idéologiquement et politiquement similaire à lui.

Le représentant Jim Jordan, un conservateur pur et dur, a obtenu le soutien des 20 républicains anti-McCarthy mardi, mais il est peu probable que les membres modérés vulnérables de son parti votent pour lui. Jordan a lui-même proposé McCarthy sur l'un des bulletins de vote et a voté pour lui à plusieurs reprises.

Mercredi, ces 20 républicains conservateurs se sont ralliés au représentant Byron Donalds, l'un des rares membres noirs de la conférence républicaine et faisant partie du bloc de droite. Donalds est sur le point de servir son deuxième mandat de deux ans au Congrès.

Les démocrates, quant à eux, sont restés unis derrière leur leader, Hakeem Jeffries, qui a remporté à l'unanimité la direction du caucus démocrate de la Chambre en novembre.