Factbox - Comment le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni ont modifié leurs lois après des fusillades de masse

Plus de 200 fusillades de masse ont été signalées aux États-Unis en 2022, selon les Gun Violence Archive, un groupe de recherche à but non lucratif. Plus de 45 000 personnes sont mortes de blessures liées aux armes à feu, y compris des suicides, aux États-Unis en 2020, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Des lois plus strictes sur les armes à feu ont été présentées au Congrès américain après les fusillades de masse passées, mais elles ont été rejetées par les républicains, les indépendants et certains démocrates modérés.

Voici comment d'autres pays ont réagi après des fusillades similaires.

CANADA

Après le massacre de l'École Polytechnique en 1989, au cours duquel 14 étudiantes en ingénierie ont été tuées dans leur salle de classe à Montréal, une nouvelle législation a exigé des cours de sécurité, des vérifications des antécédents et une augmentation des peines pour certains crimes commis avec des armes à feu.

En 2020, peu de temps après qu'un tireur ait abattu 13 personnes à Portapique, en Nouvelle-Écosse, le Canada a interdit plus de 1 500 modèles d'armes à feu et de composants de "style d'assaut", et a fixé des limites à la puissance des balles.

Le taux d'homicides par arme à feu au Canada est de 0,5 par 100 000 personnes, contre 4,12 aux États-Unis, selon l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l'Université de Washington dans une analyse de 2021.

AUSTRALIE

Après qu'un tireur ait tué 35 personnes dans un café et un site touristique en 1996, l'Australie a interdit tous les fusils semi-automatiques et tous les fusils de chasse semi-automatiques et à pompe. Des milliers d'armes à feu sans permis ont été remises dans le cadre d'un programme d'amnistie pour les armes à feu, et les propriétaires d'armes à feu avec permis ont dû suivre un cours de sécurité.

Les chances d'être assassiné par une arme à feu en Australie ont plongé à 0,15 pour 100 000 personnes en 2014 contre 0,54 pour 100 000 personnes en 1996, soit une baisse de 72 %, selon une analyse de Reuters des chiffres du Bureau australien des statistiques.

ROYAUME-UNI Un tireur a tué 16 enfants et leur professeur à Dunblane, en Écosse, en 1996, suscitant une campagne publique qui a conduit la Grande-Bretagne à adopter certains des contrôles des armes à feu les plus stricts au monde. En deux ans, de nouvelles lois ont effectivement interdit aux civils de posséder des armes de poing.

Le taux d'homicides par arme à feu au Royaume-Uni est de 0,04 pour 100 000 personnes, selon les calculs de l'IHME.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Après la fusillade des mosquées de Christchurch qui a fait 50 morts en mars 2019, le premier ministre néo-zélandais a interdit la vente d'armes d'assaut dans les jours qui ont suivi. Le Parlement a ensuite voté pour interdire la circulation et l'utilisation de la plupart des armes à feu semi-automatiques, des pièces qui convertissent les armes à feu en armes semi-automatiques, des chargeurs dépassant une certaine capacité et de certains fusils de chasse.

Les meurtres liés aux armes à feu étaient rares en Nouvelle-Zélande et le restent ; le pays en a compté 12 en 2018 et 11 en 2021.