Factbox-Comment le Premier ministre britannique Boris Johnson pourrait-il être évincé par des législateurs mécontents ?

M. Johnson, qui a aidé les conservateurs à remporter une large majorité lors des élections de 2019, s'est excusé mais a déclaré qu'il ne démissionnerait pas.

Selon le Sunday Times, les responsables du Parti conservateur au pouvoir de Johnson s'attendent à une remise en cause de son leadership cette semaine et ont prévu un vote de confiance pour mercredi.

Plus de 25 législateurs ont rendu publiques leurs lettres jusqu'à présent et le Times a déclaré que les responsables du parti et les législateurs rebelles pensaient qu'ils étaient sur le point d'atteindre le seuil de 54 voix nécessaire pour déclencher un vote.

Vous trouverez ci-dessous une explication de la manière dont Johnson pourrait faire face à un tel défi selon les règles du parti conservateur au pouvoir :

- Que doit-il se passer pour qu'il y ait une course à la direction ?

Une contestation de la direction peut être déclenchée si 15% des députés conservateurs écrivent des lettres demandant un vote de confiance au président du "Comité 1922" du parti, qui représente les législateurs qui n'ont pas d'emploi au gouvernement.

Les conservateurs ont 359 députés, donc 54 devraient écrire de telles lettres pour qu'un vote de confiance soit demandé. Les lettres sont confidentielles, donc seul le président du Comité 1922, Graham Brady, sait combien ont été soumises.

- Que se passerait-il lors d'un vote de confiance ?

Tous les députés conservateurs pourraient voter pour ou contre leur chef. Si Johnson gagne, il reste en fonction et ne peut pas être remis en question pendant 12 mois. S'il perd, il doit démissionner et n'a pas le droit de se présenter à l'élection du leader qui suit.

- Dans quel délai un vote de défiance peut-il avoir lieu ?

Selon les règles conservatrices, le président du Comité 1922, en consultation avec le chef du parti, décide de la date d'un vote, qui doit avoir lieu dès que possible.

Lorsque le prédécesseur de Johnson, Theresa May, a fait face à un vote de confiance en décembre 2018, qu'elle a ensuite remporté, celui-ci a eu lieu le jour même où le président du Comité 1922 a annoncé qu'il avait reçu suffisamment de lettres pour déclencher le vote.

- Que se passerait-il si Johnson perdait un vote de confiance ?

Si Johnson perdait, il y aurait une course à la direction et son remplaçant deviendrait premier ministre.

Si plusieurs candidats se présentent, un vote secret est organisé parmi les députés conservateurs pour réduire le nombre de candidats. Le candidat ayant obtenu le moins de voix est écarté et un autre scrutin est organisé parmi les législateurs conservateurs. Le processus est répété jusqu'à ce qu'il reste deux candidats, les votes ayant lieu à plusieurs jours d'intervalle, les mardis et jeudis.

Les deux derniers candidats sont ensuite soumis à un vote par correspondance auprès de l'ensemble des membres du Parti conservateur, le gagnant étant désigné comme le nouveau chef. Les votants doivent être membres du parti depuis plus de trois mois.