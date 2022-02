Factbox - Comment le conflit en Ukraine pourrait affecter l'économie américaine.

Mais l'impact sur l'économie américaine pourrait se faire sentir de diverses manières, depuis le prix de l'essence à la pompe jusqu'à la diminution de la richesse des ménages. Voici un aperçu de quelques-unes d'entre elles.

LA HAUSSE DES COÛTS DE L'ÉNERGIE

Les prix du pétrole ont augmenté jeudi à la suite de l'attaque, le Brent dépassant les 105 dollars le baril pour la première fois depuis 2014. Ces prix plus élevés de l'énergie pourraient ronger le budget des consommateurs et ajouter davantage de pression à l'inflation qui est déjà à son plus haut niveau depuis 40 ans.

GRAPHIQUE : Les prix du pétrole américain grimpent après l'invasion de l'Ukraine par la Russie -

Si les prix du pétrole se maintiennent à environ 100 dollars le baril, les coûts énergétiques des ménages américains pourraient augmenter de 750 dollars en moyenne cette année par rapport à l'année dernière, ce qui leur laisserait moins d'argent à dépenser pour d'autres biens et services, a déclaré Gregory Daco, économiste en chef pour EY-Parthenon. Ces dépenses supplémentaires pourraient également freiner la croissance économique, a déclaré M. Daco, qui prévoit que la hausse des prix du pétrole pourrait faire augmenter l'inflation de 0,6 point de pourcentage cette année et ralentir la croissance économique de 0,4 point de pourcentage.

Le mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 7,5 % par rapport à l'année précédente, soit le rythme le plus rapide en près de 40 ans.

"Beaucoup de gens, en particulier les personnes à faible revenu, consacrent une grande partie de leurs revenus à l'essence", a déclaré le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, aux journalistes après un symposium économique à Colonial Heights, en Virginie. "Donc, si ces prix augmentent, cela freine les dépenses de consommation et l'économie".

LE COMMERCE ET LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

La Russie et l'Ukraine combinées représentent beaucoup moins de 1 % des importations et des exportations américaines, de sorte que le conflit n'aura pas d'impact commercial important sur l'économie. Les États-Unis, contrairement à leurs alliés européens, sont également un exportateur de gaz naturel, ce qui devrait limiter les effets excessifs sur ces prix.

Mais comme les consommateurs américains sont déjà confrontés à de fortes augmentations du coût de la vie pour tout, des voitures aux denrées alimentaires, alors que les chaînes d'approvisionnement continuent d'être perturbées par la pandémie de COVID-19, l'invasion et toute nouvelle escalade du conflit pourraient contribuer à maintenir les pressions inflationnistes à un niveau élevé.

Par exemple, la société russe Nornickel est le premier fournisseur mondial de palladium, utilisé par les constructeurs automobiles pour les convertisseurs catalytiques et pour nettoyer les gaz d'échappement des voitures. Le prix du palladium a atteint jeudi son plus haut niveau depuis juillet, et toute perturbation de l'approvisionnement russe aurait un impact sur la production automobile, qui souffre toujours de pénuries de puces à semi-conducteurs liées à la pandémie.

La Russie et l'Ukraine exportent également plus d'un quart du blé mondial, et l'Ukraine est un important exportateur de maïs. Bien que l'effet d'entraînement de la hausse des coûts des matières premières agricoles sur les prix à la consommation soit généralement assez faible, il pourrait néanmoins ajouter entre 0,2 et 0,4 point de pourcentage à l'inflation globale dans les économies développées au cours des prochains mois, selon une obligation des analystes de Capital Economics.

De plus, le commerce et les investissements étrangers des États-Unis pourraient être indirectement affectés par tout bouleversement en Europe, selon l'économiste Michael Strain de l'AEI.

BAISSE DES STOCKS

Les principaux indices boursiers américains ont chuté dans les heures qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et bien qu'ils se soient redressés après que le président américain Joe Biden a annoncé des sanctions contre la Russie, "en l'absence de toute amélioration de la situation (en Ukraine), ils pourraient avoir encore du chemin à faire", a écrit Jonas Goltermann de Capital Economics.

Toute baisse érode - du moins sur le papier - un pilier de la richesse des ménages américains, ce qui pourrait porter un coup à la confiance des consommateurs et étouffer la demande. Après un plongeon initial au début de la pandémie, les actions ont doublé de valeur, et les avoirs directs en actions et en fonds communs de placement ont gonflé pour représenter une part record de la richesse des ménages.

Cela pourrait faire baisser encore plus les indicateurs du moral des consommateurs - dont certains sont déjà au plus bas depuis dix ans en raison de la forte inflation - et menacer les perspectives de dépenses de consommation.

GRAPHIQUE : Exposition des ménages aux actions -

Cela dit, comme l'a écrit Larry Meyer de Monetary Policy Analytics, "la faiblesse de la demande aux États-Unis est loin d'être préoccupante" et, avec une inflation déjà élevée, les responsables politiques pourraient être moins optimistes qu'ils ne le seraient autrement face à la hausse des prix de l'énergie. "Si la demande devait s'affaiblir considérablement, la Fed aurait certainement des décisions difficiles à prendre, et nous pensons qu'elle réagirait", écrit-il. "Mais l'environnement de risque actuel ne leur offre pas le luxe de se concentrer uniquement sur les risques de baisse lorsqu'il s'agit de gérer le risque."

AUTRES IMPACTS

Certains analystes ont tiré la sonnette d'alarme.

Carl Weinberg, de High Frequency Economics, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine place les économies d'Europe, et peut-être des États-Unis, sur un "pied de guerre", ce qui entraînerait des pénuries de marchandises et une nouvelle pression à la hausse sur les prix. Il a également averti que la Russie pourrait tenter de contrer les sanctions par des cyberattaques contre les infrastructures financières américaines ou européennes, entre autres possibilités.

Un autre économiste, Carl Tannenbaum de Northern Trust, a écrit qu'"un conflit plus large en Europe de l'Est pourrait provoquer une réévaluation globale des perspectives" en matière de politique monétaire, alimentant l'incertitude et poussant le sentiment à la baisse. Mais il a ajouté : "Pour l'instant, les risques sont orientés à la hausse, et les banques centrales vont resserrer leur politique en conséquence."