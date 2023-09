Le lauréat du prix Nobel de la paix 2023 sera annoncé le 6 octobre à Oslo. Voici un aperçu du fonctionnement du prix :

QUI PEUT GAGNER ?

Selon le testament de l'industriel suédois Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, le prix devrait être décerné à la personne "qui a fait le plus ou le mieux pour promouvoir la fraternité entre les nations, l'abolition ou la réduction des armées permanentes, et l'établissement et la promotion de congrès de la paix".

Des milliers de personnes peuvent proposer des noms : membres de gouvernements et de parlements, chefs d'État en exercice, professeurs d'université en histoire, sciences sociales, droit et philosophie, anciens lauréats du prix Nobel de la paix, etc.

Cette année, il y a 351 nominés, mais la liste complète sera conservée dans un coffre-fort pendant 50 ans.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le Russe Alexei Navalny figurent parmi les favoris des pronostiqueurs, même si les experts estiment qu'ils ont peu de chances de l'emporter.

Zelenskiy est un chef de guerre, tandis que la commission s'est concentrée sur la Russie l'année dernière, ce qui a réduit les chances des deux hommes.

QUI DÉCIDE ?

Le comité Nobel norvégien, composé de cinq personnes nommées par le parlement norvégien, est l'arbitre. Les membres sont souvent des politiciens à la retraite, mais pas toujours. Le comité actuel est dirigé par un avocat et comprend un universitaire.

Ils sont tous proposés par des partis politiques norvégiens et leurs nominations reflètent l'équilibre des pouvoirs au sein du parlement norvégien.

COMMENT DÉCIDENT-ILS ?

Les nominations sont clôturées le 31 janvier. Les membres de la commission peuvent proposer leurs propres candidatures au plus tard lors de la première réunion de la commission en février.

Les membres de la commission discutent de toutes les candidatures, puis établissent une liste restreinte. Chaque candidat est ensuite évalué et examiné par un groupe de conseillers permanents et d'autres experts.

Le comité se réunit environ une fois par mois pour discuter des candidatures. Il prend généralement sa décision lors de sa dernière réunion, qui se tient généralement au début du mois d'octobre.

Le comité cherche à obtenir un consensus sur sa sélection. S'il n'y parvient pas, la décision est prise à la majorité.

La dernière fois qu'un membre a démissionné en signe de protestation, c'était en 1994, lorsque le dirigeant palestinien Yasser Arafat a partagé le prix avec les Israéliens Shimon Peres et Yitzhak Rabin.

QUI EST NOMMÉ ?

Bien que la liste complète des nominations soit tenue secrète, les nominateurs sont libres de les divulguer.

Parmi les noms divulgués figurent ceux de Greta Thunberg et de sa compagne écologiste Vanessa Nakate, de l'opposant russe emprisonné Vladimir Kara-Murza et du manifestant chinois Peng Lifa.

Les experts qui suivent l'évolution du prix estiment que le prix de cette année pourrait mettre en avant les militants des droits de l'homme en cette année qui marque le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Le comité pourrait également mettre l'accent sur le changement climatique et récompenser le mouvement Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg.

QUE REÇOIT LE LAURÉAT ?

Une médaille, un diplôme, 11 millions de couronnes suédoises (994 000 dollars) et une attention mondiale immédiate.

L'archevêque sud-africain Desmond Tutu, lauréat en 1984, a déclaré que devenir lauréat du prix Nobel était une arme à double tranchant. "Un jour, personne ne m'écoutait. Le lendemain, j'étais un oracle", a-t-il déclaré dans sa biographie autorisée.

QUAND AURONT LIEU L'ANNONCE ET LA CÉRÉMONIE ?

L'annonce sera faite à 1100 CET (0900 GMT) le 6 octobre à l'Institut Nobel norvégien à Oslo par la présidente du Comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen.

La cérémonie aura lieu à l'hôtel de ville d'Oslo le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

(1 $ = 11,0607 couronnes suédoises)