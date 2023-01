Factbox - Comment les détaillants britanniques ont-ils surmonté la crise du coût de la vie à Noël ?

ALDI ROYAUME-UNI

La branche britannique du groupe allemand de supermarchés discount Aldi a déclaré que ses ventes en décembre ont augmenté de 26% par rapport à l'année précédente. Elle a souligné la forte croissance des ventes de viande fraîche, les options de volaille et de porc frais ayant toutes deux augmenté de plus de 28%.

ASOS

ASOS a enregistré une baisse de 3 % de son chiffre d'affaires au cours des quatre mois précédant la fin du mois de décembre. En Grande-Bretagne, son plus grand marché, les ventes ont chuté de 8 %, pénalisées par la faiblesse du sentiment des consommateurs, les problèmes de livraison à Noël et une comparaison difficile avec l'année dernière.

B&M

Le détaillant discount britannique B&M a déclaré que les ventes comparables ont augmenté de 6,4 % au cours de son trimestre clé de Noël, montrant que les acheteurs recherchent des options de valeur alors qu'ils sont aux prises avec la crise du coût de la vie.

BOOTS UK

Le détaillant de produits de santé et de beauté Boots UK a déclaré que ses ventes au détail de décembre ont augmenté d'environ 15 % en glissement annuel, soulignant les fortes ventes dans les catégories cadeaux et parfums.

GREGGS

La chaîne de restauration rapide Greggs a déclaré que ses pâtisseries de fête, ses tartes au hachis et ses lattes au caramel salé, ainsi que ses offres de petit-déjeuner et de déjeuner, ont séduit les acheteurs de Noël à court d'argent, ce qui a contribué à une augmentation de 18,2 % des ventes à périmètre constant au cours du dernier trimestre.

HALFORDS

Halfords a affiché une croissance du chiffre d'affaires total de 21,7 % pour son troisième trimestre fiscal, la période de 13 semaines qui s'est terminée le 31 décembre 2022, mais a réduit ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une demande plus faible pour les bicyclettes.

JD SPORTS

Le détaillant de mode sportive JD Sports a enregistré une croissance totale de ses revenus de plus de 20 % au cours des six semaines se terminant le 31 décembre.

LIDL GB

La branche britannique du discounter allemand Lidl a déclaré que les ventes ont augmenté de 24,5 % au cours des quatre semaines au 25 décembre par rapport à l'année précédente.

MARKS & SPENCER

Marks & Spencer, a affiché une croissance trimestrielle de 6,3 % de ses ventes alimentaires à périmètre constant, et une hausse de 8,6 % de ses ventes de vêtements et de produits pour la maison.

NEXT

Le détaillant britannique de vêtements Next a battu les prévisions en affichant une hausse de 4,8 % des ventes à prix plein au cours des neuf semaines se terminant le 30 décembre, soulignant l'effet d'une vague de froid en décembre qui a permis aux vestes et aux manteaux de s'envoler des rayons.

SAINSBURY'S

La chaîne de supermarchés Sainsbury's a affiché une hausse de 5,9 % de ses ventes sous-jacentes pour le trimestre de Noël.

TESCO

Tesco a annoncé une hausse plus importante que prévu de 4,3 % de son chiffre d'affaires sous-jacent au Royaume-Uni pour le trimestre clos le 26 novembre, et une hausse de 7,2 % pour les six semaines closes le 7 janvier.