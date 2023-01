Factbox-Commerce du charbon et assouplissement par la Chine de l'arrêt de l'approvisionnement australien

Voici comment les flux commerciaux ont évolué depuis 2020, date à laquelle la Chine a imposé une interdiction officieuse - qui n'a jamais été déclarée officiellement - sur les importations en provenance d'Australie, deuxième exportateur mondial de charbon, suite à un revers diplomatique.

AUSTRALIE

Avant l'interdiction, l'Australie était le deuxième plus grand fournisseur de charbon d'outre-mer de la Chine, représentant un tiers des importations chinoises.

Les expéditions de charbon de l'Australie vers la Chine, qui avaient représenté environ un quart des exportations totales de l'Australie pour ce combustible en 2019, sont tombées à presque zéro en 2021 et 2022.

Depuis, le Japon a consolidé sa position de premier client de l'Australie, tandis que l'Inde et l'Europe ont augmenté leurs achats, selon les données du cabinet de conseil Kpler.

L'approvisionnement de l'Australie au Japon a augmenté à 36,5% de toutes ses exportations de charbon en 2022, contre 27,6% en 2019. La part de l'Inde est passée de 12,3 % à 15,7 % en 2022, tandis que celle de l'Europe est passée de 4,6 % à 8 %, selon les données de Kpler.

D'autres pays asiatiques, dont la Corée du Sud, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam, ont également augmenté les importations de charbon australien par rapport aux niveaux de 2019, selon les données.

"Les producteurs australiens ont travaillé dur pour construire de nouveaux marchés pour leurs charbons ; par conséquent, ils ne négligeront pas ces nouvelles relations commerciales qu'ils ont développées au moment de déterminer où ils vendront leurs charbons à l'avenir", a déclaré Patrick Markey, directeur général du cabinet de conseil Sierra Vista Resources.

CHINE

Pour compenser l'absence du charbon australien, qui représentait plus d'un tiers de ses approvisionnements en charbon à l'étranger, la Chine a acheté davantage à l'Indonésie, le plus grand exportateur de charbon au monde.

La part de l'Indonésie dans les importations chinoises est passée de 51,8 % en 2019 à 68 % en 2022, et ce malgré les rabais importants proposés par la Russie.

L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE

Le commerce mondial du charbon, qui avait été réorienté après l'interdiction du charbon australien par la Chine, a encore été modifié après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les prix du charbon thermique et du charbon à coke ont grimpé en flèche après l'invasion.

En réponse, les principaux acheteurs, tels que la Chine et l'Inde, ont acheté davantage de charbon à la Russie, qui proposait des remises importantes, alors même que les vendeurs, tels que l'Australie, l'Indonésie et l'Afrique du Sud, cherchaient à vendre aux acheteurs européens et au Japon à des prix plus élevés.

La part de la Russie sur le marché chinois du charbon a considérablement augmenté après l'interdiction australienne, passant de 7,1 % en 2019 à 16,2 % en 2021.

L'Europe ayant boudé le charbon russe après l'invasion de l'Ukraine, les importations chinoises de charbon russe ont encore augmenté pour atteindre 56,3 millions de tonnes, soit 22 % des importations globales en 2022.

Bien que la structure des échanges de charbon de l'Australie ait moins changé que celle de la Chine après l'invasion, les livraisons australiennes à l'Inde ont chuté à 54,2 millions de tonnes en 2022, contre 72,1 millions de tonnes en 2021, alors qu'elle augmentait ses livraisons à l'Europe et au Japon.

La Chine a été rejointe par l'Inde, deuxième importateur mondial de charbon, qui a augmenté sa part des achats de charbon russe.

La Russie a dépassé les États-Unis pour devenir le quatrième plus grand fournisseur de charbon à l'Inde, en augmentant ses exportations à 19,62 millions de tonnes en 2022, soit près de trois fois plus qu'en 2021 (7,66 millions de tonnes), selon les données du cabinet de conseil Coalmint.

Les États-Unis, qui ont multiplié leurs ventes à la Chine par six environ en 2021, ont vu leur part du marché chinois tomber à moins de 1 % en 2022, contre 4 % en 2021, car ils ont donné la priorité à l'approvisionnement de l'Europe après l'invasion de l'Ukraine.

Les fournitures sud-africaines à la Chine ont diminué de 7,85 millions de tonnes à 1,16 million de tonnes, car les acheteurs européens ont proposé des prix plus élevés, selon les données de Kpler.