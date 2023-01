Factbox-Corporate America licencie des milliers de personnes alors que les craintes de récession augmentent

(Reuters) - Les entreprises américaines, des grands noms de la technologie aux sociétés de consommation, se préparent à un éventuel ralentissement économique en réduisant le nombre de leurs employés afin de rationaliser leurs activités.

Les suppressions d'emplois annoncées par les employeurs américains ont bondi de 13 % pour atteindre 33 843 en octobre dernier, le chiffre le plus élevé depuis février 2021, selon un rapport.

Voici quelques-unes des principales suppressions d'emplois annoncées ces dernières semaines :

Amazon.com Inc :

Le géant du commerce électronique a licencié certains employés dans son groupe d'appareils, alors qu'une personne familière avec la société a déclaré qu'elle visait encore environ 10 000 suppressions d'emplois, notamment dans sa division de vente au détail et dans les ressources humaines.

Plateformes Meta Inc :

Le parent de Facebook a déclaré qu'il allait supprimer 13 % de ses effectifs, soit plus de 11 000 employés, dans l'un des plus grands licenciements technologiques de cette année, alors qu'il est aux prises avec un marché publicitaire faible et des coûts croissants.

DoorDash Inc :

L'entreprise de livraison de nourriture, qui a bénéficié d'une poussée de croissance pendant la pandémie, a déclaré qu'elle réduisait ses effectifs d'environ 1 250 employés.

AMC Networks Inc :

Le réseau de télévision par câble a annoncé qu'il allait réduire d'environ 20 % ses effectifs aux États-Unis, alors qu'il annonçait le départ de sa directrice générale, Christina Spade, moins de trois mois après son entrée en fonction.

Kraken :

La bourse de cryptomonnaies a annoncé qu'elle allait réduire ses effectifs mondiaux de 30 %, soit environ 1 100 employés, en raison des conditions de marché difficiles qui ont paralysé la demande d'actifs numériques cette année.

Citigroup Inc :

La banque a supprimé des dizaines d'emplois dans sa division de banque d'investissement, alors que la crise des transactions continue de peser sur les plus grandes banques de Wall street, selon Bloomberg News.

Morgan Stanley :

Le géant de Wall street devrait procéder à une nouvelle série de licenciements à l'échelle mondiale dans les semaines à venir, a rapporté Reuters le 3 novembre, alors que l'activité de négociation porte un coup.

Intel Corp :

Le président-directeur général Pat Gelsinger a déclaré à Reuters que des "actions humaines" feraient partie d'un plan de réduction des coûts. Le fabricant de puces a déclaré qu'il réduirait ses coûts de 3 milliards de dollars en 2023.

Les ajustements commenceraient au quatrième trimestre, a dit Gelsinger, mais il n'a pas précisé combien d'employés seraient touchés.

Microsoft Corp :

Le géant du logiciel a licencié moins de 1 000 employés dans plusieurs divisions en octobre, a rapporté Axios, citant une source.

Johnson & Johnson :

Le géant pharmaceutique a déclaré qu'il pourrait supprimer des emplois en raison de la pression inflationniste et de la force du dollar. Le directeur financier Joseph Wolk a déclaré que le conglomérat du secteur de la santé envisageait de se " redimensionner ".

Twitter Inc :

La société de médias sociaux a licencié la moitié de ses effectifs dans des équipes allant de la communication et de la curation de contenu au produit et à l'ingénierie, suite au rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars.

Cependant, Bloomberg a rapporté plus tard que Twitter tendait la main à des dizaines d'employés ayant perdu leur emploi, leur demandant de revenir.

Lyft Inc :

La société de covoiturage a annoncé qu'elle allait licencier 13 % de ses effectifs, soit environ 683 employés, après avoir déjà supprimé 60 emplois plus tôt cette année et gelé les embauches en septembre.

Warner Bros Discovery :

La filiale cinématographique Warner Bros. Pictures prévoit de supprimer un certain nombre d'emplois dans la distribution et le marketing, ce qui réduira ses effectifs de 5 à 10 %, selon Bloomberg News.

Beyond Meat Inc :

Le fabricant de viande végétalienne a déclaré qu'il prévoyait de supprimer 200 emplois cette année, les licenciements devant permettre d'économiser environ 39 millions de dollars.

Stripe Inc :

La société de paiements numériques réduit ses effectifs d'environ 14 % et comptera environ 7 000 employés après les licenciements, selon un courriel adressé aux employés par les fondateurs de la société.

Chime Financial Inc :

La société de banque en ligne a licencié 12 % de ses employés, soit environ 160 emplois, selon un porte-parole.

Opendoor Technologies Inc :

La plateforme de vente de propriétés licencie environ 550 employés, a déclaré le PDG Eric Wu, ajoutant que la société avait déjà réduit ses effectifs de plus de 830 postes.

Phillips 66 :

Le raffineur a réduit ses effectifs de plus de 1 100 employés afin d'atteindre son objectif de réduction des coûts de 500 millions de dollars pour 2022. Les réductions ont été communiquées aux employés à la fin octobre.

Chesapeake Energy Corp :

Le producteur américain de gaz de schiste a réduit environ 3 % de ses effectifs, ont déclaré des sources à Reuters, alors que la société prépare la vente de propriétés pétrolières du sud du Texas.

Seagate Technology Holdings Plc :

La société de puces mémoire a annoncé un plan de restructuration comprenant une réduction des effectifs mondiaux d'environ 8 %, soit 3 000 employés.

Arrival SA :

La startup spécialisée dans les véhicules électriques a déclaré qu'elle prévoyait de "redimensionner" davantage son organisation, ce qui pourrait avoir un "impact considérable" sur ses effectifs mondiaux, principalement au Royaume-Uni.

En juillet, la société a déclaré qu'elle pourrait réduire jusqu'à 30 % de ses effectifs dans le cadre d'une restructuration.

Coinbase Global :

La bourse de cryptomonnaies a déclaré qu'elle prévoyait de supprimer plus de 60 emplois, dans ses équipes de recrutement et d'accueil des institutions.

Cette décision marque la deuxième série de suppressions d'emplois au sein de la société cette année et intervient à un moment où les cryptomonnaies sont soumises à une volatilité extrême, les investisseurs se débarrassant des actifs risqués.

Walt Disney Co :

Le géant des médias prévoit de geler les embauches et de supprimer certains emplois, selon un mémo de l'entreprise vu par Reuters.

Roku Inc :

Le fabricant d'appareils de diffusion vidéo en continu a déclaré qu'il réduirait ses effectifs de 5 %, soit environ 200 employés, en raison des "conditions économiques actuelles".

Cisco Systems Inc :

L'entreprise de solutions de réseau et de collaboration a déclaré qu'elle entreprendrait une restructuration qui pourrait toucher environ 5 % de ses effectifs. L'effort commencera au deuxième trimestre de l'année fiscale 2023 et coûtera à l'entreprise 600 millions de dollars.

HP Inc :

Le fabricant d'appareils informatiques a déclaré qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 6 000 emplois d'ici la fin de l'exercice 2025.

CNN :

Le grand patron de CNN, propriété de Warner Bros Discovery, Chris Licht, a informé les employés dans un mémo destiné à l'ensemble du personnel que des suppressions d'emplois étaient en cours.

Buzzfeed Inc :

La société de médias en ligne a déclaré qu'elle allait supprimer environ 12 % de ses effectifs. Au 31 décembre de l'année dernière, l'entreprise comptait 1 522 employés dans six pays.

Blue Apron Holdings Inc :

L'entreprise de kits de repas en ligne a annoncé qu'elle allait supprimer environ 10 % de ses effectifs, afin de réduire ses coûts et de rationaliser ses opérations. Au 30 septembre, l'entreprise comptait environ 1 657 employés à temps plein.

Wolverine World Wide Inc :

Le détaillant de chaussures et de vêtements décontractés a déclaré avoir entamé une réduction de la main-d'œuvre plus tôt cette semaine et s'attend à ce que cette initiative entraîne des économies d'environ 30 millions de dollars en 2023.

TuSimple Holdings Inc

La société de technologie de conduite autonome va licencier 25 % de ses effectifs, soit près de 350 employés, dans le cadre d'un plan de restructuration visant à maîtriser les coûts.

Micron Technology Inc

Le fabricant de puces mémoire supprimera 10 % de ses effectifs en 2023 et réduirait ses plans de dépenses d'investissement pour l'exercice 2024, invoquant une surabondance persistante sur le marché des semi-conducteurs.

Salesforce Inc

L'éditeur de logiciels a déclaré qu'il allait licencier environ 10 % de ses employés et fermer certains bureaux dans le cadre de son plan de restructuration, invoquant une économie difficile.