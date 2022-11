Factbox-Corporate America s'appuie sur les suppressions d'emplois alors que les craintes de récession s'intensifient.

Les suppressions d'emplois annoncées par les employeurs basés aux États-Unis ont bondi de 13 % pour atteindre 33 843 en octobre, le chiffre le plus élevé depuis février 2021, selon un rapport.

Voici quelques-unes des principales suppressions d'emplois annoncées ces dernières semaines :

Citigroup :

Citigroup Inc a supprimé des dizaines d'emplois dans l'ensemble de sa division de banque d'investissement, alors que le marasme des transactions continue de peser sur les plus grandes banques de Wall street, a rapporté Bloomberg News mardi.

Meta Platforms Inc :

La société mère de Facebook prévoit de procéder à des licenciements à grande échelle cette semaine, ce qui affectera des milliers d'employés, a rapporté le Wall street Journal dimanche.

Morgan Stanley :

Morgan Stanley devrait commencer une nouvelle série de licenciements à l'échelle mondiale dans les semaines à venir, a rapporté Reuters le 3 novembre, alors que l'activité de négociation de la banque de Wall street est touchée.

Intel :

Le PDG d'Intel Corp, Pat Gelsinger, a déclaré à Reuters que des "actions humaines" feraient partie d'un plan de réduction des coûts. Le fabricant de puces a déclaré qu'il réduirait ses coûts de 3 milliards de dollars en 2023.

Les ajustements commenceraient au quatrième trimestre, a dit Gelsinger, mais il n'a pas précisé combien d'employés seraient touchés.

Microsoft :

Microsoft Corp a licencié moins de 1 000 employés dans plusieurs divisions cette semaine, a rapporté Axios, citant une source.

Johnson & Johnson :

Johnson & Johnson a déclaré qu'il pourrait supprimer des emplois en raison de la pression inflationniste et de la force du dollar. Le directeur financier Joseph Wolk a déclaré que le conglomérat du secteur de la santé envisageait de se " redimensionner ".

Twitter Inc :

Twitter a licencié la moitié de ses effectifs dans des équipes allant de la communication et de la curation de contenu au produit et à l'ingénierie suite au rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars.

Cependant, Bloomberg a rapporté dimanche que Twitter tendait la main à des dizaines d'employés ayant perdu leur emploi, leur demandant de revenir.

Lyft :

La société de covoiturage Lyft Inc a déclaré qu'elle allait licencier 13 % de ses effectifs, soit environ 683 employés, après avoir déjà supprimé 60 emplois plus tôt cette année et gelé les embauches en septembre.

Découverte de Warner Bros :

Warner Bros. Pictures, filiale cinématographique de Warner Bros Discovery, prévoit de supprimer un certain nombre d'emplois dans la distribution et le marketing, ce qui réduira les effectifs de 5 à 10 %, selon Bloomberg News.

Beyond Meat :

Le fabricant de viande végétalienne Beyond Meat Inc a déclaré qu'il prévoyait de supprimer 200 emplois cette année, les licenciements devant permettre d'économiser environ 39 millions de dollars.

Stripe Inc :

La société de paiements numériques Stripe Inc réduit ses effectifs d'environ 14 % et comptera environ 7 000 employés après les licenciements, selon un courriel adressé aux employés par les fondateurs de la société.

Chime :

La société de banque en ligne Chime a licencié 12 % de ses employés, soit environ 160 emplois, selon un porte-parole.

Opendoor Technologies :

La plateforme de vente de propriétés Opendoor Technologies Inc. licencie environ 550 employés, a déclaré le PDG Eric Wu, ajoutant que la société avait déjà réduit ses effectifs de plus de 830 postes.

Phillips 66 :

Le raffineur de pétrole américain Phillips 66 a commencé à réduire son personnel dans les raffineries, les terminaux et les bureaux à travers les États-Unis, ont déclaré des sources à Reuters.

Chesapeake Energy :

Le producteur américain de gaz de schiste Chesapeake Energy Corp a supprimé environ 3 % de ses effectifs, ont déclaré des sources à Reuters, alors que la société se prépare à vendre des propriétés pétrolières du sud du Texas.

Seagate Technology :

La société de puces mémoire Seagate Technology Holdings Plc a annoncé un plan de restructuration comprenant une réduction des effectifs mondiaux d'environ 8 %, soit 3 000 employés.

Arrival :

La startup de VE Arrival SA a déclaré qu'elle prévoyait de poursuivre le "redimensionnement" de l'organisation, ce qui pourrait avoir un "impact considérable" sur ses effectifs mondiaux, principalement au Royaume-Uni.

En juillet, la société a déclaré qu'elle pourrait réduire jusqu'à 30 % de ses effectifs dans le cadre d'une restructuration.