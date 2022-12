Factbox-Décisions de justice contre Aung San Suu Kyi (Myanmar)

Voici un résumé des affaires et des verdicts, basé sur les informations dont dispose Reuters à propos des procès secrets qui ont débuté en juin 2021. Suu Kyi a nié avoir commis des actes répréhensibles.

- Intention d'incitation, à propos d'une lettre envoyée par son parti à des organisations internationales, alors qu'elle était en détention et privée de visites, leur demandant de ne pas reconnaître un gouvernement militaire. Condamnée à purger une peine de deux ans de prison, le 6 décembre 2021.

- Violation d'une loi sur l'atténuation des catastrophes naturelles en enfreignant les règles du COVID-19 pendant la campagne électorale. Condamné à deux ans de prison, le 6 décembre 2021, puis le 10 janvier 2022.

- A violé une loi sur l'import/export et une loi sur les télécommunications en possédant des talkies-walkies et des brouilleurs de signaux sans licence. Condamné à deux ans et un an de prison, respectivement, peines purgées simultanément, le 10 janvier 2022.

- Avoir accepté des pots-de-vin d'un montant total de 600 000 $ et 11,4 kg de lingots d'or. Condamné à purger une peine de cinq ans de prison, le 27 avril 2022.

- Utilisation abusive de fonds provenant de la Fondation Daw Khin Kyi que Suu Kyi présidait, pour construire une maison et louer des terrains appartenant au gouvernement à un taux réduit. Condamné à six ans de prison, le 15 août 2022.

- Influencer la commission électorale. Condamné à purger trois ans de prison avec travaux forcés, le 2 septembre 2022.

- Violation de la loi sur les secrets officiels. Condamné à purger une peine de trois ans de prison, le 29 septembre 2022.

- Avoir accepté des pots-de-vin d'un montant total de 550 000 $ de la part de l'homme d'affaires birman Maung Weik, y compris un don aux agences gouvernementales au profit de ses entreprises. Condamné à purger une peine de trois ans de prison, le 12 octobre 2022.

- Utilisation abusive de fonds publics pour la location d'un hélicoptère. Reconnu coupable de cinq chefs d'accusation de corruption, condamné à purger sept ans de prison.