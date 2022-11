Factbox-Democrats hold Kansas' 3rd U.S. House district, Edison Research projects

Voici douze courses qui pourraient déterminer quel parti gagnera le contrôle de la chambre :

LE 3E DISTRICT DU KANSAS

La démocrate Sharice Davids a conservé son district contre Amanda Adkins, une ancienne présidente du parti républicain de l'État.

Davids a dû faire face à une course difficile après que les Républicains aient redessiné le district de la banlieue de Kansas City pour inclure des zones plus rurales et plus conservatrices. Cependant, le débat national sur l'avortement semble avoir joué en sa faveur : Les électeurs de cet État conservateur ont rejeté en août un amendement constitutionnel qui aurait interdit la procédure.

LE 13E DISTRICT DE FLORIDE

La républicaine Anna Paulina Luna, une ancienne de l'armée de l'air américaine, a fait basculer le 13e district de Floride, battant le démocrate Eric Lynn, un ancien fonctionnaire de l'administration Obama.

Ce district de la banlieue de Tampa était l'un des nombreux sièges détenus par les démocrates en Floride que les républicains étaient susceptibles de récupérer, grâce à une nouvelle carte des districts soutenue par le gouverneur républicain Ron DeSantis.

DISTRICT AT-LARGE DE L'ALASKA

La démocrate Mary Peltola a remporté une victoire surprise lors d'une élection spéciale en août, battant deux républicains : l'ancienne candidate républicaine à la vice-présidence Sarah Palin et l'homme d'affaires Nick Begich. Les républicains se sont opposés au nouveau système de vote par "choix classé" de l'Alaska, dans lequel les électeurs énumèrent les candidats par ordre de préférence, bien que Peltola aurait gagné même avec l'ancien système puisqu'elle a obtenu le plus de voix. Les trois s'affronteront à nouveau en novembre.

2E DISTRICT DE L'ARIZONA

Le représentant démocrate Tom O'Halleran fait face à une course difficile après que son district couvrant une grande partie de la moitié est de l'État ait été redessiné pour inclure plus d'électeurs républicains.

Son adversaire républicain, Eli Crane, est un ancien Navy SEAL qui, en septembre 2021, a appelé le corps législatif de l'Arizona à décertifier la victoire de Biden en 2020.

LE 22E DISTRICT DE CALIFORNIE

Le représentant républicain David Valadao était l'un des 10 seuls républicains de la Chambre des représentants à avoir voté pour la mise en accusation de Trump lors de son deuxième procès. Il doit maintenant faire face à un défi difficile de la part du représentant d'État démocrate Rudy Salas dans un district de Central Valley qui a été redessiné de manière substantielle depuis la dernière élection.

LE 3E DISTRICT DE L'IOWA

La démocrate Cindy Axne a profité de la "vague bleue" des démocrates lors des midterms de 2018 pour remporter la victoire, mais le redécoupage a rendu son district légèrement plus républicain cette année. Zach Nunn, sénateur d'État et ancien pilote de l'armée de l'air, espère tirer parti de cette situation. Les questions de l'avortement et de l'inflation devraient dominer la course.

2E DISTRICT DU MAINE

Le représentant démocrate Jared Golden a remporté de justesse ce district essentiellement rural en 2018. Maintenant, il affrontera le républicain Bruce Poliquin, qui occupait auparavant le siège. Golden est un démocrate modéré qui prend souvent ses distances avec la direction du parti, tandis que Poliquin met l'accent sur des questions brûlantes comme l'immigration et les droits des armes à feu, plutôt que sur les sujets fiscaux sur lesquels il s'est présenté auparavant. Deux candidats indépendants n'ont pas attiré un soutien significatif mais pourraient être un facteur car le Maine, comme l'Alaska, utilise le vote par choix classé.

LE 17E DISTRICT DE NEW YORK

Le représentant démocrate sortant Sean Patrick Maloney fait face à une course étonnamment serrée pour son siège dans la vallée de l'Hudson contre le législateur républicain de l'État, Michael Lawler. Maloney est le président du Democratic Congressional Campaign Committee, le bras de campagne du parti pour la Chambre des représentants, et l'évincer serait une victoire majeure pour les républicains.

LE 9E DISTRICT DE L'OHIO

La démocrate Marcy Kaptur fait face à sa réélection peut-être la plus difficile depuis 1983 après que les républicains aient redessiné son district de la région de Toledo. Un rapport de l'Associated Press selon lequel le candidat républicain J.R. Majewski a présenté de manière inexacte sa carrière militaire a peut-être aidé ses chances. Les républicains ont retiré leur publicité pour Majewski, un partisan virulent de Trump qui était au Capitole des États-Unis lors de l'émeute du 6 janvier 2021. Les analystes ont changé les prédictions pour le siège en faveur de Kaptur.

5E DISTRICT DE L'OREGON

Les électeurs démocrates ont évincé le titulaire modéré Kurt Schrader lors d'une élection primaire en faveur du challenger progressiste Jamie McLeod-Skinner. Mais certains analystes ont déclaré que le district, qui comprend des banlieues de Portland et de Salem, penche du côté républicain. McLeod-Skinner affronte la républicaine Lori Chavez-DeRemer, ancienne maire de Happy Valley, une banlieue de Portland.

2E DISTRICT DE RHODE ISLAND

On s'attendait à ce que les démocrates conservent facilement leur siège dans ce district du nord-est, qui vote démocrate depuis 1991. Mais les Républicains ont nommé cette année Allan Fung, un maire local, qui s'est présenté comme un modéré contre le trésorier d'État démocrate Seth Magaziner. M. Fung a fortement axé sa campagne sur l'inflation, tandis que M. Magaziner soutient que M. Fung favoriserait le programme d'extrême droite des républicains de la Chambre.

2E DISTRICT DE VIRGINIE

La représentante démocrate Elaine Luria, un commandant de la marine à la retraite, a attiré l'attention nationale pour son travail au sein de la commission d'enquête sur l'attaque du Congrès du 6 janvier 2021. Elle fait face à un combat difficile pour sa réélection dans un district à forte concentration militaire centré sur Virginia Beach, et s'est concentrée sur la question de l'avortement. Le challenger républicain Jen Kiggans, un sénateur d'État, affirme que les électeurs sont plus préoccupés par l'inflation.