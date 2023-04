L'ancien président Donald Trump a plaidé non coupable, dans un moment historique pour les États-Unis, mardi, de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux, alors que les procureurs l'accusent d'avoir payé deux femmes pour qu'elles suppriment leurs récits de rencontres sexuelles avec lui.

Voici quelques extraits de l'acte d'accusation et de l'exposé des faits publiés par le bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg :

34 PAIEMENTS

L'acte d'accusation énonce 34 chefs d'inculpation pour falsification de documents commerciaux au premier degré, chacun étant passible d'une peine maximale de quatre ans d'emprisonnement.

Chaque chef d'accusation couvre un dossier individuel lié aux paiements effectués par Trump à son ancien avocat personnel Michael Cohen entre février et décembre 2017, la première année où Trump était à la Maison Blanche.

Selon M. Bragg, ces paiements n'étaient pas destinés à des services juridiques, comme ils le prétendaient, mais à rembourser M. Cohen pour avoir versé 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels en échange de son silence pendant la campagne électorale de 2016. Mme Daniels a déclaré avoir eu une relation sexuelle avec M. Trump en 2006, l'année suivant son mariage avec Melania Knauss, sa troisième épouse.

Trump nie avoir eu une relation avec Daniels mais a reconnu le paiement.

Cohen a plaidé coupable en 2018 à des accusations fédérales de financement de campagne liées aux paiements et a déclaré qu'il avait agi selon les instructions de Trump.

COUVERTURE

Selon un document juridique distinct qui accompagne l'acte d'accusation, Trump a falsifié ces dossiers alors qu'il travaillait avec Cohen et d'autres personnes pour dissimuler une série d'histoires peu flatteuses qui menaçaient sa candidature à l'élection présidentielle de 2016. En cours de route, lui et d'autres ont violé les lois électorales, selon l'exposé des faits.

YEUX ET OREILLES

Selon les accusations, l'éditeur de tabloïds David Pecker a rencontré Trump à la Trump Tower en août 2015, peu de temps après qu'il ait annoncé sa candidature à la présidence, et lui a proposé d'agir comme "yeux et oreilles" pour la campagne en surveillant les histoires négatives et en modifiant Cohen avant qu'elles ne soient publiées.

M. Pecker, qui a été éditeur du National Enquirer et directeur général d'American Media Inc (AMI), a également accepté de publier des articles négatifs sur les rivaux de M. Trump.

AMI a admis l'arrangement dans un accord de non-poursuite avec le bureau du procureur du district de Manhattan en 2018.

L'HISTOIRE DU PORTIER

En octobre ou novembre 2015, Pecker a appris qu'un ancien portier de la Trump Tower affirmait que Trump aurait eu un enfant hors mariage et lui a versé 30 000 dollars pour les droits de l'histoire. AMI a par la suite conclu que l'histoire n'était pas vraie.

KAREN MCDOUGAL

Selon les accusations, AMI a versé 150 000 dollars pour acheter le silence d'une femme afin qu'elle taise une liaison présumée avec Trump. Cette femme, qui n'est pas nommée, correspond à la description de l'ancien mannequin de Playboy Karen McDougal, 52 ans, qui a parlé publiquement de sa relation avec M. Trump et de son accord avec AMI.

Selon les accusations, M. Pecker a effectué le paiement après en avoir discuté avec M. Cohen et M. Trump, étant entendu que ce dernier le rembourserait.

Trump et Cohen ont discuté du remboursement lors d'une conversation capturée dans un enregistrement audio en septembre 2016 et ont prévu de le faire. Mais Pecker a refusé de prendre l'argent après en avoir parlé à l'avocat de sa société.

STORMY DANIELS

En octobre 2016, la campagne a été ébranlée par la publication d'une vidéo datant de 2005 dans laquelle M. Trump faisait des commentaires grossiers sur des femmes sur le plateau de l'émission "Access Hollywood".

En ce temps utile, Pecker a mis Cohen en relation avec un avocat de Daniels, qui affirmait avoir également eu une liaison avec Trump. Les deux parties se sont mises d'accord sur un paiement de 130 000 dollars, mais M. Trump a demandé à M. Cohen de ne pas signer le chèque avant les élections de novembre, lorsque la plainte de Mme Daniels n'aurait pas d'incidence sur le résultat.

DES PAIEMENTS ET ENCORE DES PAIEMENTS

M. Cohen a finalement contracté une ligne de crédit immobilier de 131 000 dollars à la fin du mois d'octobre 2016 et a payé Mme Daniels par l'intermédiaire d'une société écran, selon les accusations, étant entendu que M. Trump le rembourserait.

Après l'élection, le directeur financier de Trump, Allen Weisselberg, a accepté de rembourser à M. Cohen le double de la somme due, afin de couvrir les impôts anticipés ainsi qu'une prime de fin d'année de 60 000 dollars, soit 420 000 dollars au total.

Jusqu'en 2017, M. Cohen a reçu des versements mensuels de 35 000 dollars, faussement présentés comme le paiement de services juridiques.

FAIRE PRESSION SUR M. COHEN

Après que les autorités fédérales ont commencé à enquêter sur Cohen en avril 2018, le bureau de Bragg a accusé Trump de faire pression sur lui pour qu'il ne coopère pas, à la fois lors d'appels téléphoniques privés et par des commentaires publics sur Twitter. Cohen a finalement plaidé coupable en août 2018.