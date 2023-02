Factbox-Détails sur le nouveau financement des soins de santé par le gouvernement canadien

Voici quelques-uns des principaux aspects de ce plan :

* Un transfert canadien en matière de santé (TCS) immédiat de 2 milliards de dollars canadiens pour

répondre aux pressions exercées sur le système de santé, notamment dans les hôpitaux pédiatriques et les salles d'urgence, ainsi qu'aux longs délais d'attente pour les chirurgies.

* Une garantie de 5 % du TCS pour les cinq prochaines années, qui sera fournie par des paiements complémentaires annuels au besoin.

* 25 milliards de dollars canadiens sur 10 ans pour faire avancer les priorités partagées en matière de santé grâce à des accords bilatéraux adaptés qui répondront aux besoins de la population de chaque province et territoire dans quatre domaines de priorité partagée : les services de santé familiale ; les travailleurs de la santé et les arriérés ; la santé mentale et la toxicomanie ; et un système de santé modernisé.

* Ces investissements fédéraux supplémentaires dépendront des investissements continus des provinces et des territoires en matière de santé.

* 1,7 milliard de dollars canadiens sur cinq ans pour soutenir les augmentations du salaire horaire des préposés aux services de soutien à la personne et des professions connexes, alors que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent ensemble sur la meilleure façon de soutenir le recrutement et le maintien en poste.

* 2 milliards de dollars canadiens sur 10 ans pour relever les défis uniques auxquels sont confrontés les peuples autochtones en matière d'accès juste et équitable à des services de santé de qualité et culturellement sûrs.

(1 $ = 1,3414 dollars canadiens)