Factbox-Elon Musk met fin à son combat contre Twitter mais fait face à d'autres maux de tête juridiques

PROCÈS DE TWITTER

Les investisseurs de Twitter ont intenté un procès à Musk en mai devant le tribunal fédéral de San Francisco, affirmant qu'il a manipulé le cours de l'action Twitter en omettant de révéler en mars qu'il accumulait des actions dans la plateforme de médias sociaux. La Securities and Exchange Commission a également déclaré qu'elle enquêtait sur le moment où Musk avait divulgué ses informations.

Les avocats de Musk ont demandé au tribunal de rejeter la poursuite, arguant qu'elle est interdite par la loi fédérale sur les valeurs mobilières.

POURSUITE DE 55 MILLIARDS DE DOLLARS CONTRE TESLA

Un actionnaire de Tesla veut qu'un juge déclare que le programme de rémunération de Tesla, dont la valeur est estimée à 55 milliards de dollars, enrichit injustement Musk. L'affaire doit être jugée le 14 novembre à la Cour de chancellerie du Delaware. Tesla a déclaré que le salaire aligne les incitations de Musk sur celles des actionnaires et a profité aux investisseurs.

LITIGES EN MATIÈRE D'EMPLOI

Tesla et Musk se défendent contre de nombreuses allégations de harcèlement et de discrimination sur le lieu de travail, y compris un procès intenté par le Département de l'emploi et du logement équitable de Californie (DFEH).

En 2021, un jury a accordé à un ascensoriste noir qui travaillait à l'usine Tesla de Fremont, en Californie, 137 millions de dollars de dommages et intérêts avant qu'un nouveau procès ne soit ordonné. Séparément, un actionnaire de Tesla a intenté un procès à l'entreprise, affirmant qu'elle ne s'est pas attaquée de manière adéquate à la discrimination et au harcèlement sur le lieu de travail.

Tesla a déclaré qu'elle ne tolère pas la discrimination et a pris des mesures pour répondre aux plaintes des travailleurs.

POURSUITES JUDICIAIRES DÉCLENCHÉES PAR LES TWEETS DE MUSK

En août 2018, Musk a envoyé un tweet indiquant qu'il avait "un financement décroché" pour privatiser Tesla, faisant grimper les actions en flèche. Le tweet a déclenché une série de poursuites judiciaires.

Un procès intenté en 2018 par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis s'est terminé par le retrait de Musk de son poste de président de Tesla, le paiement d'amendes et l'approbation par un avocat de certains de ses tweets avant de les publier.

Les actionnaires de Tesla intentent un procès dans le Delaware pour renforcer la surveillance des tweets de Musk sur l'entreprise. Dans une affaire distincte en cours, dans laquelle il est allégué que Musk a gonflé les actions de Tesla en faisant de fausses déclarations, un tribunal de district américain de San Francisco a estimé que le tweet de 2018 était inexact et imprudent.

JPMorgan Chase & Co a également poursuivi Tesla en novembre pour 162,2 millions de dollars, affirmant qu'elle a été forcée de réévaluer les bons de souscription d'actions Tesla après le tweet de 2018. Tesla a déclaré que le tweet était une déclaration personnelle de Musk et a contre-attaqué la banque, affirmant qu'elle recherchait une "aubaine" et qu'elle aurait dû résilier les bons de souscription plutôt que de les réévaluer.

ENQUÊTES SUR L'ASSISTANCE AU CONDUCTEUR DE TESLA

Tesla a signalé 273 accidents de véhicules depuis juillet 2021 impliquant des systèmes avancés d'aide à la conduite, ce qui a déclenché des enquêtes, notamment une enquête criminelle américaine sur les affirmations selon lesquelles les voitures peuvent se conduire elles-mêmes, ont déclaré des sources à Reuters.

Tesla a déclaré que le système Autopilot "permet à votre voiture de se diriger, d'accélérer et de freiner automatiquement dans sa voie", tandis que le système Full-Self Driving permet également aux véhicules de respecter les feux de circulation et d'effectuer des changements de voie.

LITIGE SUR LA SOLVABILITÉ

Les investisseurs de Tesla font appel d'une décision rendue en avril par un juge du Delaware qui a estimé que Musk ne s'est pas injustement enrichi lorsqu'il a guidé l'entreprise en 2016 pour acquérir SolarCity Corp, où Musk était président et principal actionnaire.

Les investisseurs avaient demandé plus de 10 milliards de dollars de dommages et intérêts.

La SEC a ouvert une enquête en décembre suite à la plainte d'un dénonciateur selon laquelle Tesla n'a pas correctement informé les actionnaires et le public des risques d'incendie de ses systèmes de panneaux solaires.