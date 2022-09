Factbox-Elton John, Daniel Craig et d'autres célébrités portent le deuil de la Reine Elizabeth

Voici les réactions de musiciens, acteurs et autres célébrités à son décès.

SIR ELTON JOHN, CHANTEUR ET COMPOSITEUR BRITANNIQUE

"Comme le reste de la nation, je suis profondément attristé d'apprendre la nouvelle du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth. Elle était une présence inspirante et a mené le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante. La Reine Elizabeth a occupé une place importante dans ma vie, de mon enfance à ce jour, et elle me manquera énormément."

DANIEL CRAIG, ACTEUR ANGLAIS DE "JAMES BOND

"Comme beaucoup, j'ai été profondément attristé par la nouvelle d'aujourd'hui et mes pensées vont à la famille royale, à ceux qu'elle aimait et à tous ceux qui l'aimaient. Elle laisse un héritage incomparable et sera profondément regrettée."

OZZY OSBOURNE, CHANTEUR ANGLAIS

"Je pleure avec mon pays le décès de notre plus grande Reine. Avec un cœur lourd, je dis que la pensée de l'Angleterre sans la Reine Elizabeth II est dévastatrice."

LEONA LEWIS, CHANTEUSE BRITANNIQUE

"Je suis tellement attristée par la perte de notre Reine. Elle était avant tout une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère. Mes plus sincères condoléances à la famille x."

ANDREW LLOYD WEBBER, COMPOSITEUR BRITANNIQUE

"Tout au long de ma vie, la Reine a été le point d'ancrage constant non seulement de la Grande-Bretagne et de son Commonwealth bien-aimé, mais aussi une source d'inspiration pour le monde entier pour sa vie de service. On se souviendra de son héritage comme d'un phare désintéressé pour l'amour, la compréhension et la célébration de ses semblables dans le monde entier, quelle que soit leur race ou leur croyance. Madeleine et moi sommes profondément attristés par cette nouvelle, et nos pensées et nos prières vont à la famille de Sa Majesté la Reine."

MICK JAGGER, CHANTEUR ET AUTEUR-COMPOSITEUR ANGLAIS

"Pendant toute ma vie, Sa Majesté, la reine Elizabeth II, a toujours été là. Dans mon enfance, je me souviens avoir regardé les moments forts de son mariage à la télévision. Je me souviens d'elle comme d'une belle jeune femme, à la grand-mère tant aimée de la nation. Mes plus sincères condoléances vont à la famille royale."

YOKO ONO, ARTISTE MULTIMÉDIA

"Nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances à la famille royale suite au décès de Sa Majesté, la reine Elizabeth II ; une femme forte et puissante dont le règne de soixante-dix ans a été servi avec intégrité, dignité, grâce et compassion. Avec amour, Yoko et Sean Ono Lennon"

GEORGE TAKEI, ACTEUR ET ACTIVISTE

"La reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans. En son temps, la Reine a vu un pays et même un monde transformés. Il n'y en aura pas d'autre comme elle".

WILLIAM SHATNER, ACTEUR DE "STAR TREK" (EN ANGLAIS)

"Très attristé d'apprendre le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth."

IAN SCHWARTZ, SCÉNARISTE DE "THE LATE LATE SHOW" (L'ÉMISSION TARDIVE)

"RIP Reine Elizabeth II. Abattue dans la fleur de l'âge."

JENNIFER GARNER, ACTRICE

"Quelle femme élégante et incroyable."