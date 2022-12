Factbox-Faits marquants sur la journaliste pionnière de la radiodiffusion Barbara Walters

* Walters est née à Boston le 25 septembre, mais elle n'aimait pas révéler l'année, qui serait de 1929, 1930 ou 1931. ABC News, son réseau d'origine de longue date, a déclaré qu'elle était décédée à l'âge de 93 ans, ce qui place son année de naissance en 1929. Son père Louis était un producteur de théâtre qui a également créé la chaîne de boîtes de nuit Latin Quarter.

* Walters a débuté à l'émission "Today" de NBC en tant que rédactrice en 1961 et, en 1976, elle est devenue la première femme à co-présenter un journal télévisé du soir à la télévision américaine. Elle a fait équipe avec Harry Reasoner sur "ABC Evening News" jusqu'en 1978 et a reçu un salaire sans précédent d'un million de dollars par an pour son travail sur le journal télévisé et les programmes spéciaux.

* Walters a pointé du doigt son co-présentateur de "Today" Frank McGee et Reasoner sur ABC News pour avoir rendu sa vie misérable. Elle a dit que McGee a essayé de limiter ses contributions à "Today" et que Reasoner était ouvertement amer de sa présence au bureau du présentateur.

* Après avoir quitté le journal télévisé du soir d'ABC, Walters est devenue une superstar de la télévision en tant que co-présentatrice du magazine d'information "20/20", diffusé en prime-time sur le réseau ABC, et en tant qu'animatrice d'émissions d'interviews spéciales.

* La liste des leaders mondiaux interviewés par Walters comprend Indira Gandhi en Inde, Anwar Al Sadat en Egypte, Menachem Begin en Israël, le Shah d'Iran, Fidel Castro à Cuba, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, Saddam Hussein en Irak, Boris Yeltsin en Russie et tous les présidents américains depuis Richard Nixon.

* Walters a été offensée par l'imitation de Gilda Radner "Bawa Wawa" dans l'émission comique "Saturday Night Live" de NBC. "Les spectateurs ont trouvé son imitation de ma prononciation de L et R en W hystériquement drôle. J'ai trouvé cela extrêmement contrariant", a-t-elle écrit. Lorsque Walters a rencontré Radner, elle a demandé à la comique de faire l'imitation et Radner s'est exécutée. Walters a déclaré qu'ils se sont quittés en amis.

* Walters a estimé qu'on s'était injustement moqué d'elle pour avoir demandé à l'actrice Katharine Hepburn quel genre d'arbre elle aimerait être. Walters a déclaré que c'était une question appropriée pour faire suite à Hepburn qui se comparait à un arbre. La réponse de Hepburn à la question était un chêne.

* Walters a créé "The View" sur ABC en 1997 comme une table ronde pour les femmes. Elle est apparue régulièrement dans l'émission et a souvent dû arbitrer les controverses suscitées par les co-animatrices Star Jones et Rosie O'Donnell.

* Les mariages de Walters avec l'homme d'affaires Robert Katz, le producteur de théâtre Lee Guber et le dirigeant de télévision Merv Adelson se sont tous terminés par un divorce. Elle a également fréquenté Alan Greenspan, ancien directeur de la Réserve fédérale, et John Warner, qui deviendra plus tard sénateur de Virginie. Dans son autobiographie de 2008, elle a révélé une liaison avec le marié Edward Brooke du Massachusetts, le premier sénateur noir depuis la Reconstruction de l'après-guerre civile.