Factbox-Fortunes diverses pour les producteurs face à l'afflux de pétrodollars

Le prix moyen du Brent cette année est de 104,34 $ le baril, contre 66,63 $ en 2021.

Les données sur l'Arabie saoudite, la Russie, le Nigeria et l'Irak montrent que tous les grands producteurs ne profitent pas de la manne des prix du pétrole.

ARABIE SAOUDITE

Le plus grand exportateur de brut au monde a affiché des recettes pétrolières de 434,1 milliards de riyals (115,5 milliards de dollars) au premier semestre 2022, soit une hausse de 74,5 % par rapport à la même période l'an dernier.

Le royaume prévoit d'enregistrer en 2022 son premier excédent budgétaire en près de dix ans.

Le ministre des finances de l'Arabie saoudite a déclaré que la manne pétrolière pourrait financer le Fonds d'investissement public, qui est au centre des plans visant à se diversifier en dehors du pétrole et qui a doublé ses actifs en deux ans environ, notamment en construisant des villes massives dans le désert.

Le ministre des finances Mohammed al-Jadaan a déclaré que les fonds pourraient également aller aux réserves ou au Fonds de développement national, qui supervise et relie les fonds de développement économique.

Le gouvernement prévoit une croissance économique de 7,4 % cette année et le Fonds monétaire international la prévoit à 7,6 %.

Le FMI a prévu en avril que l'Arabie saoudite a besoin d'un prix du pétrole de 79,2 dollars le baril pour un budget équilibré.

NIGERIA

Le Nigeria ne profite pas de la hausse des prix du pétrole, selon les feuilles de calcul des remises fédérales mensuelles de la société pétrolière d'État NNPC.

La NNPC n'a pas versé d'argent sur le compte fédéral au cours des huit premiers mois de 2022, malgré des ventes de pétrole et de gaz supérieures à celles de 2020, avant la pandémie.

Le Nigeria dépense une somme énorme en importations d'essence et perd des revenus du brut dans le processus. Il utilise 40 % de sa production de brut pour des échanges d'essence et on estime qu'environ 1/3 de ces importations d'essence sont passées en contrebande dans les pays voisins.

En plus de cela, le Nigeria achète également des cargaisons spot supplémentaires coûteuses avec de l'argent liquide et le gouvernement donne ensuite à la NNPC des remboursements de subventions également.

Les remises de la NNPC sont le plus grand contributeur aux coffres de la nation. En février 2022, les ventes de pétrole et de gaz ont atteint 1,26 milliard de dollars, mais la NNPC a versé 0 dollar en mars. En février 2021, le Nigeria a gagné 792 millions de dollars et a remis un peu plus de 100 millions de dollars.

Le gouvernement avait budgété une production de 1,8 million de barils par jour en 2022, a déclaré le ministre des finances du pays, bien que les propres données de la NNPC aient montré que la production s'élevait en moyenne à 1,4 million de bpj depuis janvier 2021, la majeure partie étant déjà affectée loin des caisses de l'État. À la mi-2022, la production était tombée à environ 1-1,2 million de bpj.

IRAK

Les revenus de l'Irak, qui dépendent principalement des ventes de pétrole, ont été largement stimulés par la hausse des prix du pétrole après la guerre en Ukraine, générant 33 milliards de dollars de revenus pour mars, avril et mai 2022, contre seulement 17,25 milliards de dollars pour la même période en 2021, selon les données officielles du ministère du pétrole.

Mais cette manne n'aide pas l'économie malmenée du pays, car l'Irak n'a toujours pas de gouvernement pour autoriser un budget fédéral 2022 en raison d'une impasse politique amère, des mois après les élections générales d'octobre.

"À quoi bon doubler les revenus pétroliers et nous ne pouvons toujours pas dépenser un centime parce que nous n'avons pas de gouvernement permanent ou de nouveau budget pour débloquer les allocations financières. Nous n'avons pas assez de budget pour acheter de l'électricité et du gaz", a déclaré Ahmed Moussa, porte-parole du ministère irakien de l'électricité.

RUSSIE

En janvier-août, les revenus du budget pétrolier et gazier de la Russie ont augmenté de 43 % par rapport à l'année précédente, offrant aux autorités une marge de manœuvre pour augmenter les dépenses publiques visant à limiter l'impact des sanctions occidentales radicales.

En janvier-août, les recettes pétrolières et gazières de la Russie ont totalisé 7,3 trillions de roubles (121,7 milliards de dollars), soit 82 % de ces recettes qu'elle envisageait pour 2022.

Mais en juillet-août, les revenus pétroliers et gaziers ont chuté d'une année sur l'autre.

L'Occident a imposé des sanctions économiques et financières sans précédent contre la Russie pour ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine qui a débuté le 24 février, coupant de fait l'économie dépendante des exportations du système financier mondial.

Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a déclaré fin mai que la Russie avait besoin de "ressources énormes" pour son opération militaire en Ukraine, chiffrant le montant des mesures de relance budgétaire pour l'économie à 8000 milliards de roubles (133 milliards de dollars) en plus des dépenses militaires.

La Russie ne divulgue pas le coût de son opération militaire en Ukraine, mais ses dépenses de défense globales ont augmenté de près de 40 % en glissement annuel au cours de la période janvier-avril pour atteindre 1,7 trillion de roubles, selon les données préliminaires du ministère des finances.

La Russie est désormais confrontée au risque d'une baisse des exportations de pétrole vers l'Europe après le dernier cycle de sanctions qui prévoyait un embargo progressif plutôt qu'immédiat sur le pétrole russe, ce qui devrait donner à Moscou le temps de réacheminer les volumes vers de nouveaux clients en Asie au cours des six prochains mois.

La Russie peut utiliser les recettes des prix élevés du pétrole et du gaz pour augmenter les paiements sociaux, ce qu'elle a déjà commencé à faire