Voici ce que l'on sait à ce jour sur l'attaque au couteau perpétrée jeudi à Annecy, dans le sud-est de la France, contre des enfants en bas âge, dont certains ont été grièvement blessés.

Où l'agression a-t-elle eu lieu ?

Dans un parc d'Annecy, une ville tranquille située au pied des Alpes françaises et très appréciée pour ses sports d'hiver et ses activités estivales telles que la randonnée et le parachute ascensionnel. Annecy est surnommée la Perle des Alpes françaises.

Le parc du Paquier, dont le nom vient du mot "pâturage" en dialecte local, se trouve entre le centre-ville et l'extrémité nord-ouest du lac d'Annecy.

Qui sont les victimes ?

Les victimes sont quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans et deux retraités âgés de 70 et 78 ans.

Deux des enfants en bas âge et un adulte sont hospitalisés dans un état qui met leur vie en danger, a indiqué la police.

Le ministre britannique des affaires étrangères a déclaré que l'un des enfants blessés dans l'attentat était britannique, et le principal procureur chargé de l'affaire a déclaré que l'autre était néerlandais.

Qui est le suspect ?

L'auteur présumé de l'attentat est un ressortissant syrien qui portait sur lui des papiers d'identité syriens et suédois, dont un permis de conduire suédois, selon les autorités françaises.

Le Premier ministre français, Elisabeth Borne, a déclaré que cet homme de 31 ans avait obtenu le statut de réfugié en Suède il y a dix ans et qu'il se trouvait en France en toute légalité. Une demande d'asile ultérieure en France avait été refusée au motif que la Suède en avait déjà approuvé une, a-t-elle précisé.

Une vidéo d'un témoin oculaire, vérifiée par Reuters, montre un homme barbu portant des lunettes de soleil et un foulard à carreaux bleus traversant le parc en courant, un couteau à la main.

Une autre vidéo le montre sautant un mur pour entrer dans une aire de jeux et s'élançant sur un enfant dans une poussette alors qu'une femme tente de lui barrer la route.

La police a tiré sur le suspect et l'a maîtrisé. Il fait l'objet d'une enquête pour tentative de meurtre, a déclaré le procureur local.