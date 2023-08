La candidate de gauche Luisa Gonzalez et son adversaire surprise Daniel Noboa ont battu six autres rivaux au premier tour de la présidentielle équatorienne dimanche, dans un scrutin assombri par l'assassinat du candidat anticorruption Fernando Villavicencio.

M. Gonzalez a obtenu environ 33 % des voix et M. Noboa 24 %, alors que plus de 70 % des urnes ont été dépouillées. Les deux candidats s'affronteront lors d'un second tour le 15 octobre.

Voici un aperçu des deux candidats :

LUISA GONZALEZ

L'avocate Gonzalez, âgée de 45 ans, s'est engagée à rétablir les programmes sociaux et d'aide sociale de plusieurs millions de dollars mis en place par son mentor, l'ancien président Rafael Correa.

Mme Gonzalez, qui se présente comme une mère célibataire, une défenseuse des droits des animaux et une sportive, a évoqué à plusieurs reprises les politiques populaires de Correa en matière de santé, d'éducation et de sécurité et s'est engagée à "récupérer la patrie".

L'ancienne législatrice a déclaré à Reuters qu'elle utiliserait 2,5 milliards de dollars provenant des réserves internationales pour soutenir l'économie en difficulté et investir dans les infrastructures publiques si elle était élue.

Mme Gonzalez a nié qu'elle gracierait M. Correa, qui a été reconnu coupable de corruption et condamné à huit ans de prison.

L'ancien président, dont Mme Gonzalez a dit qu'il serait l'un de ses conseillers si elle était élue, vit en Belgique.

DANIEL NOBOA

Candidat surprise du second tour, M. Noboa a apparemment gagné des soutiens après avoir fait bonne figure lors du seul débat télévisé de la campagne.

Député jusqu'à ce que l'actuel président Guillermo Lasso dissolve l'assemblée nationale et convoque des élections anticipées, M. Noboa est le fils d'Alvaro Noboa, homme d'affaires réputé dans le secteur de la banane et ancien candidat à l'élection présidentielle.

Noboa, le plus jeune des candidats avec ses 35 ans, a axé sa campagne sur la création d'emplois, les incitations fiscales pour les nouvelles entreprises et les peines d'emprisonnement pour les grands fraudeurs fiscaux.

Ce natif de Guayaquil s'est également engagé à améliorer le système judiciaire pour le rendre plus équitable et plus efficace.

Noboa, qui est marié et a deux enfants, a étudié dans des universités aux États-Unis et a commencé à travailler dans l'entreprise familiale, Corporacion Noboa, alors qu'il était jeune homme.