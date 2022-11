Factbox-Hausses d'impôts et réductions des dépenses : quel est le nouveau plan budgétaire britannique ?

Voici quelques-uns des changements :

IMPÔT SUR LES GENS

Les Britanniques qui gagnent le plus d'argent paieront désormais le taux d'imposition supérieur de 45 % sur les revenus supérieurs à 125 140 livres, au lieu de 150 000 livres auparavant. L'administration précédente du Premier ministre Liz Truss avait tenté d'abolir complètement le taux supérieur.

Le gouvernement va geler jusqu'en avril 2028 le seuil du montant que les gens peuvent gagner sans payer d'impôt ainsi que le niveau auquel le taux supérieur d'impôt sur le revenu entre en vigueur, ce qui signifie qu'avec une inflation élevée, les gens risquent de payer plus d'impôt sur le revenu.

Hunt a déclaré qu'il réduirait le montant que les actionnaires peuvent gagner en dividendes avant de commencer à payer des impôts, du niveau actuel de 2 000 livres (2 366 $) à 1 000 livres l'année prochaine et à 500 livres à partir de 2024.

Les voitures électriques étant de plus en plus courantes, M. Hunt a déclaré qu'elles ne seraient plus exemptées de la taxe sur les véhicules à partir d'avril 2025.

TAXE SUR LES ENTREPRISES

L'impôt britannique sur les bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie passera de 25 % à 35 % à partir de janvier prochain et jusqu'en mars 2028. M. Hunt a également annoncé une nouvelle taxe temporaire de 45 % sur les producteurs d'électricité, conçue pour cibler les bénéfices réalisés par les producteurs à faible émission de carbone. Hunt a déclaré que ces changements permettraient de récolter 14 milliards de livres l'année prochaine.

Hunt a gelé le seuil à partir duquel les employeurs paient des cotisations d'assurance nationale - ou sécurité sociale - jusqu'en avril 2028.

Hunt a déclaré qu'il réduirait la taxe sur les taux d'imposition des locaux des entreprises, mais qu'il commencerait une réévaluation des propriétés commerciales à partir d'avril pour s'assurer que la taxe reflète la valeur des propriétés.

DÉPENSES PUBLIQUES

Les dépenses publiques augmenteront mais plus lentement que l'économie, a déclaré Hunt.

Les augmentations existantes prévues pour les budgets ministériels seront protégées en termes de trésorerie jusqu'en 2024/25, a déclaré Hunt - ce qui signifie une importante réduction en termes réels avec une inflation aussi élevée.

Les dépenses globales pour les services publics continueront à augmenter en termes réels au cours des cinq prochaines années.

M. Hunt a déclaré qu'il maintiendrait en place le "triple verrouillage", qui garantit que la pension d'État augmentera en fonction de l'inflation, du salaire moyen ou de 2,5 % - selon le chiffre le plus élevé.