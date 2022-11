Factbox - J.D. Vance, soutenu par Trump, remporte le siège du Sénat américain de l'Ohio, projets d'Edison Research

La chambre est actuellement divisée à 50-50 entre les Républicains et les Démocrates, qui conservent le contrôle grâce au vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris. Les démocrates espèrent élargir leur marge.

Voici huit courses qui pourraient déterminer le résultat.

OHIO

Le républicain J.D. Vance, auteur des mémoires difficiles "Hillbilly Elegy", a remporté le siège sénatorial ouvert de l'Ohio, battant le représentant démocrate de la Chambre des représentants Tim Ryan dans un État à tendance républicaine au cours de la dernière décennie.

L'ancien président Donald Trump a soutenu Vance, et le milliardaire de la technologie Peter Thiel a été un donateur important de sa campagne.

Les opinions plus controversées de Vance - qu'il ne se soucie pas de ce qui se passe en Ukraine et qu'il prétend que l'administration Biden inonde délibérément le Midwest de fentanyl - et le commentaire de Trump lors d'un rassemblement de campagne que Vance "embrasse mon cul" ont rendu la course plus compétitive que prévu. Les groupes républicains nationaux ont dépensé beaucoup pour renforcer ses perspectives.

Ryan a mis l'accent sur ses antécédents de col bleu, soutenant les emplois domestiques et un salaire minimum de 15 $ comme ses principaux axes politiques, et s'est distancé de l'aile libérale du parti.

ARIZONA

Le sénateur démocrate Mark Kelly, ancien astronaute et mari de l'ancienne représentante américaine Gabby Giffords, affronte Blake Masters, un républicain soutenu par Thiel. L'État est un ancien bastion de droite où les démocrates ont fait des gains lors des dernières élections - Biden a remporté l'État par 0,3 % en 2020. Masters a cherché à se distancer de ses commentaires controversés suggérant que la sécurité sociale devrait être privatisée. Il a également récemment supprimé des parties de son site de campagne où il plaidait pour une interdiction totale de l'avortement.

Kelly a été un démocrate modéré au Sénat, faisant pression pour une réduction des coûts des médicaments sur ordonnance et critiquant parfois la réponse de l'administration Biden aux demandeurs d'asile à la frontière sud avec le Mexique.

Bien que les Républicains aient initialement retiré leur financement dans le sillage des luttes de Masters, la course - comme beaucoup d'autres - s'est resserrée ces derniers jours.

GEORGIE

Dans ce qui devrait être l'une des courses les plus serrées du cycle, le sénateur démocrate de première année Raphael Warnock est opposé à Herschel Walker, qui est soutenu par Trump.

Walker est une ancienne star du football universitaire qui a été entravée par une série de scandales, notamment des allégations de violence domestique. Fervent défenseur de l'avortement, la campagne de Walker a été secouée par des rapports selon lesquels il aurait payé plusieurs anciennes petites amies pour qu'elles avortent dans le passé.

M. Warnock, qui est pasteur de l'église d'Atlanta autrefois dirigée par Martin Luther King, Jr, a remporté une victoire surprise lors d'une élection spéciale au début de l'année 2021, donnant aux démocrates le contrôle du Sénat des États-Unis. Si aucun des deux candidats n'obtient 50 % des voix, la course se terminera par un second tour début décembre.

NEVADA

La démocrate Catherine Cortez Masto, première Latina à siéger au Sénat, défend son siège contre le procureur général de l'État Adam Laxalt, un républicain qui a mené les efforts de son parti pour annuler la victoire de Biden dans cet État lors de l'élection de 2020.

Cortez Masto a mis l'accent sur le droit à l'avortement, tandis que Laxalt a cherché à exploiter les préoccupations des électeurs concernant la hausse des prix - un schéma qui se retrouve également dans d'autres États. La course est restée extrêmement serrée.

Dans un État où 30 % de la population est latino, les analystes observent si ces électeurs continueront à dériver vers les républicains ou si les démocrates peuvent inverser cette tendance.

NEW HAMPSHIRE

Les républicains ont désigné Don Bolduc, un général de l'armée américaine à la retraite qui a promu le mensonge de Trump selon lequel l'élection de 2020 a été volée, pour se présenter contre la sénatrice démocrate sortante Maggie Hassan.

Le siège était considéré comme une opportunité de premier ordre pour les républicains, mais certaines des déclarations de Bolduc - notamment, dire que le FBI devrait être aboli et épouser les conspirations du COVID-19 - ont rendu difficile pour lui de gagner un soutien au-delà de sa base de droite. Bolduc a tenté de modérer ses positions depuis sa victoire aux primaires, désavouant les allégations de fraude électorale et affirmant que l'avortement devrait être décidé par les États, mais les analystes disent que Hassan est favorisé pour conserver le siège.

CAROLINE DU NORD

Le représentant républicain à la Chambre des représentants Ted Budd affronte l'ancienne juge de la Cour suprême de l'État Cheri Beasley pour un siège ouvert au Sénat des États-Unis dans une course relativement discrète qui n'a pas attiré autant d'attention au niveau national.

Budd, propriétaire d'un magasin d'armes à feu, a mis l'accent sur des problèmes concrets comme l'inflation pour attirer les électeurs modérés. Il a également soutenu une interdiction nationale des avortements après 15 semaines et a participé à plusieurs rassemblements avec Trump.

Mme Beasley soutient l'élargissement de l'accès à des soins de santé abordables et la prise de mesures contre le changement climatique, mais a déclaré qu'elle n'aurait pas peur de rompre avec son parti. La Caroline du Nord est politiquement compétitive depuis plus d'une décennie, mais les républicains ont remporté la plupart des concours à l'échelle de l'État et les analystes donnent l'avantage à Budd.

PENNSYLVANIE

Le républicain Mehmet Oz, ancien chirurgien et animateur de télévision, est en concurrence avec John Fetterman, le lieutenant-gouverneur démocrate, pour le siège ouvert de la Pennsylvanie.

Oz, qui a fait face à des accusations de "carpetbagging" en tant que résident de longue date du New Jersey, est anti-avortement et a récemment déclaré que les "politiciens locaux" devraient être impliqués dans la décision d'une femme d'avorter et a critiqué les "dépenses inconsidérées" de Biden en matière d'économie.

Fetterman, un progressiste pro-syndical qui fait campagne en short et en sweat à capuche, s'est tenu à l'écart de la campagne pendant des mois après avoir subi un accident vasculaire cérébral en mai. Et fin octobre, il a fait une performance terne lors d'un débat où il a eu du mal à entendre et à répondre aux questions. Les sondages montrent que l'avance de Fetterman s'est évaporée et que la course est effectivement à égalité.

WISCONSIN

Le sénateur républicain Ron Johnson se présente contre le démocrate Mandela Barnes, lieutenant-gouverneur de l'État. Les déclarations de Johnson contre les vaccins COVID-19 et l'élection de 2020 pourraient le rendre vulnérable, mais il a remporté des victoires surprises lors d'élections précédentes.

Les républicains affirment que Barnes est trop radical pour l'État, soulignant son soutien passé à des politiques progressistes comme Medicare for All et une photo de 2018 dans laquelle il tient une chemise sur laquelle on peut lire "Abolir l'ICE", une agence d'application de l'immigration.