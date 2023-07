Voici quelques informations sur le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dont le contrat sera prolongé d'un an, conformément à une décision prise mardi par l'alliance de défense occidentale :

* M. Stoltenberg a pris ses fonctions à l'OTAN en 2014 après avoir été envoyé des Nations unies pour le climat et premier ministre de Norvège. Il a dirigé la Norvège entre 2005 et 2013 au sein d'une coalition dirigée par le Parti travailliste, dont il avait dirigé l'aile jeunesse dans sa vingtaine.

* Il a déclaré en février qu'il ne demanderait pas une nouvelle prolongation de son mandat à l'OTAN, celui-ci ayant déjà été prolongé à trois reprises. La dernière fois qu'il a accepté une prolongation, il a dû renoncer à son poste de gouverneur de la banque centrale de Norvège.

* Stoltenberg a été un militant anti-guerre dans sa jeunesse et a admis avoir jeté des pierres sur l'ambassade des États-Unis dans les années 1970 pour protester contre la guerre du Viêt Nam. Il a étudié l'économie et a été largement considéré comme un centriste pragmatique au cours de sa longue carrière politique en Norvège, notamment en tant que ministre des finances et ministre du commerce et de l'énergie.

* Il a poussé son gouvernement à jouer un rôle de médiateur, souvent en secret, dans des conflits, notamment en Colombie et en Afghanistan, et a résolu un différend frontalier maritime de longue date avec la Russie.

* M. Stoltenberg a été surnommé le "chuchoteur de Trump" pour avoir convaincu Donald Trump de rester au sein de l'OTAN après que le président américain de l'époque se soit plaint que les alliés dépensaient trop peu en matière de défense et ait menacé de se retirer.

* Le dirigeant de l'OTAN a été crédité d'avoir maintenu l'alliance unie lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et d'avoir trouvé un équilibre entre ceux qui exigeaient un soutien maximal à Kiev et d'autres qui demandaient plus de prudence.

QUELQUES COMMENTAIRES SUR STOLTENBERG :

* Frank Aarebrot, professeur de politique comparée à l'université de Bergen et ami de M. Stoltenberg, a déclaré : "Il se nourrit de compromis.

* Il dispose d'un vaste réseau politique et d'une bonne intuition politique... et il écoutera également la société civile, et pas seulement les personnes appartenant à la 'cage de sécurité'", a déclaré Jan Egeland, ancien sous-secrétaire général des Nations unies.

QUELQUES COMMENTAIRES DE STOLTENBERG :

"Le recours à la force militaire par la Russie pour modifier ses frontières est inacceptable... Nous ne vivrons pas dans un monde où le plus fort l'emporte".

"L'OTAN est déterminée à être la référence en matière de prise en compte des conséquences du changement climatique sur la sécurité. - 28 juin 2022

Interrogé en février dernier sur les paroles de sagesse qu'il donnerait à son successeur, il a répondu : "Pour que l'Europe et l'Amérique du Nord restent unies :

"Faire en sorte que l'Europe et l'Amérique du Nord restent unies".