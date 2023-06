L'acteur oscarisé Kevin Spacey a comparu mercredi devant un tribunal londonien à l'ouverture de son procès pour une douzaine d'infractions sexuelles. Voici quelques informations sur cette affaire.

QUELLE EST LA DURÉE DU PROCÈS ?

Le procès devrait durer environ quatre semaines, l'accusation devant ouvrir officiellement son dossier contre lui vendredi.

QUELLES SONT LES CHARGES RETENUES CONTRE LUI ?

Les charges retenues contre Spacey comprennent des incidents répétés d'attentats à la pudeur et d'agressions sexuelles, ainsi qu'un délit plus grave consistant à amener une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.

Les procureurs britanniques ont révélé pour la première fois qu'il faisait l'objet de poursuites en mai 2022, indiquant qu'il était accusé de cinq agressions entre mars 2005 et avril 2013 : quatre à Londres et une dans le Gloucestershire, dans l'ouest de l'Angleterre. Ces agressions impliquaient un homme aujourd'hui âgé de 40 ans et deux hommes aujourd'hui âgés de 30 ans.

En novembre dernier, le Crown Prosecution Service a autorisé sept autres inculpations pour des agressions sexuelles commises sur un homme entre 2001 et 2004.

COMMENT SPACEY A-T-IL RÉAGI AUX ACCUSATIONS ?

Il a plaidé non coupable pour toutes les accusations.

QUELLE EST LA PEINE ENCOURUE ?

S'il est reconnu coupable, Spacey pourrait être condamné à une peine de prison. L'accusation la plus grave à laquelle Spacey est confronté, à savoir avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement, est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.