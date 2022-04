Factbox-L'UE cible le charbon, la vodka et les navires dans le cadre de nouvelles sanctions contre la Russie.

Voici un récapitulatif des mesures, qui doivent être approuvées par les 27 États de l'Union européenne.

Elles pourraient être adoptées cette semaine.

INTERDICTION D'IMPORTATION

Les propositions comprennent l'interdiction des importations de charbon, de bois, de ciment, de liqueurs et de fruits de mer d'une valeur d'environ 9,5 milliards d'euros (10,4 milliards de dollars) par an, selon la Commission européenne. Une source a déclaré que les restrictions toucheraient également le caviar, la vodka, le caoutchouc et les produits chimiques.

Le charbon à lui seul vaut 4 milliards d'euros par an, a indiqué la Commission. À titre de comparaison, l'UE a importé environ 100 milliards d'euros de pétrole et de gaz de Russie l'année dernière. La Commission a déclaré qu'elle travaillait sur une éventuelle sanction sur le pétrole également.

INTERDICTION D'EXPORTER

Bruxelles propose une interdiction des exportations vers la Russie d'une valeur de 10 milliards d'euros supplémentaires par an, notamment de semi-conducteurs avancés, d'ordinateurs quantiques et d'autres équipements électriques et de transport. L'exportation de technologies pour le gaz naturel liquéfié (GNL) serait également interdite, selon une source.

SHIPPING

Les navires et les camions russes seraient empêchés d'accéder à l'UE, ce qui paralyserait davantage le commerce. Les produits énergétiques, les denrées alimentaires et les médicaments seraient exemptés, ce qui signifie par exemple que les cargaisons de GNL en provenance de Russie ne seraient pas affectées.

L'application des sanctions risque d'être compliquée, ont répété les responsables, car il n'est pas toujours facile d'identifier l'origine d'un cargo.

Les nouvelles sanctions mettraient effectivement fin au transport de marchandises par route et par mer. L'UE a déjà interdit le trafic aérien avec la Russie.

BANQUES RUSSES

La Commission a également proposé d'interdire toute transaction avec la VTB et trois autres banques russes qui ont déjà été exclues du système de messagerie SWIFT.

INDIVIDUS

Trente-six individus supplémentaires, dont des oligarques et des hommes politiques, seront ajoutés à la liste des sanctions de l'UE, selon une source européenne. La liste de sanctions actuelle en compte déjà des centaines. En outre, des dirigeants séparatistes seront également ajoutés.

ENTREPRISES

La Commission a également proposé l'interdiction de la participation des entreprises russes aux marchés publics dans l'UE et l'exclusion de tout soutien financier aux organismes publics russes.