Factbox-L'arsenal nucléaire de la Russie : quelle taille et qui le contrôle ?

Quel est l'arsenal nucléaire de la Russie, quelle est sa taille et qui le commande ?

SUPERPUISSANCE NUCLÉAIRE

La Russie, qui a hérité des armes nucléaires de l'Union soviétique, possède le plus grand stock d'ogives nucléaires au monde.

Poutine contrôle environ 5 977 de ces ogives en 2022, contre 5 428 contrôlées par le président américain Joe Biden, selon la Fédération des scientifiques américains.

Environ 1 500 de ces ogives sont retirées (mais probablement encore intactes), 2 889 sont en réserve et environ 1 588 sont des ogives stratégiques déployées.

Environ 812 sont déployées sur des missiles balistiques terrestres, environ 576 sur des missiles balistiques lancés par sous-marin et environ 200 sur des bases de bombardiers lourds, selon le Bulletin of the Atomic Scientists.

Les États-Unis ont environ 1644 ogives nucléaires stratégiques déployées. La Chine possède un total de 350 ogives, la France 290 et le Royaume-Uni 225, selon la Federation of American Scientists.

De tels chiffres signifient que Moscou et Washington pourraient tous deux détruire le monde à plusieurs reprises.

Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a connu un pic d'environ 40 000 ogives nucléaires, tandis que le pic américain était d'environ 30 000 ogives.

La clé, cependant, est la façon de livrer l'arme - les missiles, les sous-marins et les bombardiers qui portent l'ogive.

La Russie semble posséder environ 400 missiles balistiques intercontinentaux à armement nucléaire, qui, selon le Bulletin of the Atomic Scientists, peuvent transporter jusqu'à 1 185 ogives.

La Russie exploite 10 sous-marins nucléaires à armement nucléaire qui pourraient porter un maximum de 800 ogives. Elle possède environ 60 à 70 bombardiers nucléaires.

NOUVELLES NUCLÉAIRES

Les États-Unis ont déclaré dans leur 2022 Nuclear Posture Review que la Russie et la Chine développaient et modernisaient leurs forces nucléaires, et que Washington poursuivrait une approche basée sur le contrôle des armes pour éviter des courses aux armements coûteuses.

Poutine a déclaré avoir des informations selon lesquelles les États-Unis développaient de nouveaux types d'armes nucléaires.

La Russie a modernisé ses armes nucléaires.

Depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, seuls quelques pays ont testé des armes nucléaires, selon l'Arms Control Association : Les États-Unis en 1992, la Chine et la France en 1996, l'Inde et le Pakistan en 1998, et la Corée du Nord en 2017.

L'Union soviétique a effectué son dernier essai en 1990.

QUI DONNE L'ORDRE DE LANCEMENT EN RUSSIE ?

Le président russe est le décideur ultime lorsqu'il s'agit d'utiliser les armes nucléaires russes, qu'elles soient stratégiques ou non, selon la doctrine nucléaire russe.

La "mallette nucléaire", ou "Cheget" (du nom du mont Cheget dans les montagnes du Caucase), se trouve avec le président à tout moment. Le ministre russe de la défense, actuellement Sergei Shoigu, et le chef d'état-major général, actuellement Valery Gerasimov, sont également censés posséder de telles mallettes.

Essentiellement, la mallette est un outil de communication qui relie le président à ses hauts gradés militaires et, de là, aux forces des fusées via le très secret réseau électronique de commandement et de contrôle "Kazbek". Kazbek soutient un autre système connu sous le nom de "Kavkaz".

Des images diffusées par la chaîne de télévision russe Zvezda en 2019 montraient ce qu'elle disait être l'une des mallettes avec un ensemble de boutons. Dans une section appelée "commande", on trouve deux boutons : un bouton blanc "lancement" et un bouton rouge "annulation". La mallette est activée par une carte flash spéciale, selon Zvezda.

Si la Russie pensait être confrontée à une attaque nucléaire stratégique, le président, via les porte-documents, enverrait un ordre de lancement direct aux unités de commandement de l'état-major général et de réserve qui détiennent les codes nucléaires. Ces ordres sont transmis rapidement par différents systèmes de communication aux unités de la force de fusée stratégique qui tirent ensuite sur les États-Unis et l'Europe.

Si une attaque nucléaire était confirmée, Poutine pourrait activer le système de dernier recours dit "Main morte" ou "Perimetr" : ce sont essentiellement des ordinateurs qui décideraient de l'apocalypse. Une fusée de contrôle ordonnerait des frappes nucléaires à partir de tout le vaste arsenal de la Russie.