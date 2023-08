L'ancien président des États-Unis Donald Trump a constitué des équipes d'avocats qui se chevauchent alors qu'il tente de concilier les risques juridiques croissants et sa campagne électorale de 2024 pour revenir à la Maison-Blanche.

M. Trump a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation dans chacune des trois affaires pour lesquelles il a été inculpé.

Voici les principaux avocats qui défendent Donald Trump :

AFFAIRE DES POTS-DE-VIN DANS L'ÉTAT DE NEW YORK

En avril, Donald Trump a été accusé d'avoir falsifié des documents commerciaux afin d'orchestrer des paiements occultes à une actrice pornographique avant l'élection de 2016.

* Todd Blanche : Ancien procureur fédéral de New York et principal avocat de la défense des cols blancs, Todd Blanche a démissionné du cabinet d'avocats new-yorkais Cadwalader Wickersham & Taft pour représenter Trump. Il a déjà représenté l'ancien président de la campagne Trump 2016, Paul Manafort, et Igor Fruman, un associé de l'ancien maire de New York et avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, dans une affaire de financement de la campagne électorale. Blanche a également représenté le conseiller juridique et politique de Trump, Boris Epshteyn. * Susan Necheles : Avocate new-yorkaise de longue date spécialisée dans la défense pénale, Susan Necheles a été l'avocate de Venero Mangano, un sous-fifre de la célèbre famille du crime organisé Genovese. Elle faisait partie de l'équipe qui a défendu la Trump Organization dans un procès pour fraude fiscale en 2022.

AFFAIRE DES DOCUMENTS CLASSIFIÉS DES USA À MAR-A-LAGO

En juin, le conseiller spécial américain Jack Smith a accusé M. Trump d'avoir conservé des documents sensibles relatifs à la sécurité nationale dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride, après avoir quitté ses fonctions, et d'avoir conspiré pour contrecarrer les tentatives du gouvernement américain de les récupérer.

* Todd Blanche : Todd Blanche est également l'un des principaux avocats qui défendent Trump dans l'affaire des documents. * Christopher Kise : Kise a été avocat général de Floride de 2003 à 2007, sous la direction du procureur général de l'époque, Charlie Crist, qui est ensuite devenu gouverneur de l'État. Il a également conseillé l'ancien gouverneur républicain Rick Scott, aujourd'hui sénateur américain. M. Kise a rejoint l'équipe juridique de M. Trump peu après que le FBI a perquisitionné Mar-a-Lago en août 2022 dans le cadre de l'enquête sur les documents. Kise représente également Trump dans une affaire de fraude civile intentée par le procureur général de l'État de New York, dont le procès est prévu dans le courant de l'année. * Stephen Weiss : Weiss était un avocat du cabinet Cadwalader qui a rejoint Blanche lorsqu'il a quitté le cabinet pour représenter Trump.

AFFAIRE DES ÉLECTIONS DE 2020

Ce mois-ci, M. Smith a inculpé M. Trump pour la deuxième fois, cette fois-ci pour ses efforts visant à renverser l'élection de 2020. Les procureurs ont accusé M. Trump d'avoir fraudé le gouvernement américain et d'avoir conspiré pour priver les électeurs de leur droit à une élection équitable en tentant d'interférer dans le décompte des voix et d'empêcher le Congrès de certifier officiellement l'élection, qu'il a perdue face au démocrate Joe Biden.

* John Lauro : Avocat de longue date de la défense pénale en Floride, M. Lauro a rejoint l'équipe de défense de M. Trump lorsqu'il est devenu évident que M. Smith se dirigeait vers une mise en accusation dans le cadre de la partie de son enquête concernant les élections de 2020. M. Lauro avait déjà représenté une autre avocate de M. Trump, Christina Bobb, dans le cadre de l'enquête sur les documents. Il a également défendu l'ancien arbitre de basket-ball américain Tim Donaghy, qui a admis avoir parié sur des matchs qu'il arbitrait. En 2007, M. Lauro a déclaré au New York Times qu'il avait calqué son approche sur celle du célèbre avocat Clarence Darrow, connu pour avoir représenté des clients impopulaires, dont l'enseignant John Scopes lors d'un procès célèbre dans les années 1920 sur l'enseignement de l'évolution. * Todd Blanche : Todd Blanche a comparu avec Trump lors de son inculpation jeudi dans l'affaire de l'élection de 2020. On ne sait pas s'il jouera un rôle important compte tenu de son travail dans les autres affaires. * Evan Corcoran : Evan Corcoran est un ancien procureur fédéral de Washington, D.C., qui a travaillé comme avocat plaidant au civil et comme avocat de la défense en col blanc. Il a représenté l'ancien conseiller de la Maison Blanche de Trump, Steve Bannon, dans un procès pour outrage au Congrès en 2022. M. Corcoran a représenté M. Trump lors de l'enquête sur les documents de Mar-a-Lago et a été contraint par un juge de témoigner et de remettre des notes sur ses interactions avec l'ancien président, qui ont ensuite été mises en évidence dans l'acte d'accusation contre M. Trump. M. Corcoran a cessé de représenter M. Trump dans le cadre de cette enquête, mais a continué à le conseiller dans l'affaire de l'élection. Il s'est présenté à la lecture de l'acte d'accusation jeudi, mais ne s'est pas assis à la table de la défense avec l'ancien président.

AFFAIRE DES ÉLECTIONS DE 2020 EN GÉORGIE

Le procureur de Géorgie, Fani Willis, a enquêté sur les tentatives de Trump et de ses alliés d'interférer dans le décompte des voix de l'État après les élections de 2020. Un grand jury devrait procéder à des mises en accusation dans les prochains jours, et Trump pourrait être inculpé dans le cadre de cette enquête.

* Drew Findling : Drew Findling est un éminent avocat de la défense basé en Géorgie qui a gagné le surnom de "BillionDollarLawyer" pour avoir représenté par le passé des stars du hip-hop comme Cardi B et Gucci Mane. Findling avait déjà critiqué Trump sur les médias sociaux, mais il a été engagé pour défendre l'ancien président dans le cadre de l'enquête menée en Géorgie en août 2022. * Marissa Goldberg : Marissa Goldberg est une associée du cabinet de Findling qui a travaillé sur plusieurs contestations juridiques de l'enquête de Willis au cours des derniers mois. * Jennifer Little : Jennifer Little est une ancienne procureure du comté qui a maintenant son propre cabinet de défense pénale en Géorgie.