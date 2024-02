Voici quelques chiffres clés sur l'élection.

(Reuters) - Le 14 février, l'Indonésie organise ce qui sera la plus grande élection au monde en une seule journée, qui décidera également qui deviendra le président de la troisième plus grande démocratie du monde et de la quatrième nation la plus peuplée.

- 204,8 millions d'Indonésiens ont le droit de voter.

- 4 est le nombre d'élections présidentielles organisées dans l'histoire de l'Indonésie.

- 20 616 : c'est le nombre de postes à pourvoir.

- 18 partis se présentent aux élections législatives

- 258 602 candidats sont inscrits

- 17 ans est l'âge minimum pour voter en Indonésie

- 6 est le nombre d'heures d'ouverture des bureaux de vote le jour de l'élection

- 1,7 million d'Indonésiens peuvent voter depuis l'étranger

- 115,4 millions : c'est le nombre d'électeurs inscrits sur la seule île de Java.

- 94 millions : c'est le nombre moyen de téléspectateurs pour chacun des quatre premiers débats présidentiels télévisés.

- 580 sièges sont à pourvoir à la chambre basse du parlement

- 3 : c'est le nombre de tentatives successives de Prabowo Subianto, candidat à l'élection présidentielle de cette année, pour accéder à la présidence.

- 56 candidats condamnés pour corruption se présentent à l'élection.