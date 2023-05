Alors que le président démocrate Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sont bloqués dans une impasse sur le relèvement du plafond de la dette américaine, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, certains observateurs ont suggéré des solutions de rechange pour éviter un désastre si les deux parties ne parviennent pas à un accord.

Voici quelques-unes de leurs propositions :

PIÈCE DE MONNAIE D'UN BILLION DE DOLLARS

Certains commentateurs ont suggéré que le Trésor américain pourrait frapper des pièces de platine de grande valeur et les déposer à la Réserve fédérale en échange d'argent liquide, ce qui donnerait au gouvernement plus d'argent à dépenser.

Les critiques disent que cela pourrait disrupter les marchés financiers, car les investisseurs pourraient être réticents à acheter des obligations américaines non garanties par une action du Congrès, ou remettre en question la solidité d'un système politique qui aurait recours à des tactiques aussi peu orthodoxes.

D'autres affirment que cela pourrait aggraver l'inflation ou saper l'indépendance de la Fed. En outre, la loi autorisant les pièces de platine les considérait comme des objets commémoratifs, et non comme de la monnaie.

Des représentants du gouvernement, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen, ont à plusieurs reprises rejeté l'idée comme étant un gadget.

14E AMENDEMENT

La section 4 du 14e amendement de la Constitution américaine, adopté après la guerre civile de 1861-1865, stipule que "la validité de la dette publique des États-Unis... ne sera pas remise en question". Les historiens affirment que cet amendement visait à garantir que le gouvernement fédéral ne répudierait pas ses dettes, comme l'avaient fait certains anciens États confédérés.

Certains experts ont suggéré que M. Biden pourrait invoquer cet amendement pour relever lui-même le plafond de la dette si le Congrès n'agit pas. Cela conduirait presque certainement à des querelles juridiques prolongées, qui pourraient déstabiliser les marchés financiers pour les raisons évoquées ci-dessus.

PRIORISER LES PAIEMENTS

Certains parlementaires républicains ont déclaré que le gouvernement pourrait éviter un désastre après le dépassement du plafond de la dette en choisissant d'effectuer certains paiements et d'en reporter d'autres.

Dans ce scénario, le département du Trésor utiliserait les liquidités disponibles pour rembourser les obligations, les prestations des retraités et des anciens combattants, ainsi que les salaires des militaires. D'autres paiements, tels que les salaires des travailleurs civils, seraient reportés.

En mars, Mme Yellen a déclaré au Congrès qu'il s'agirait d'un "défaut de paiement sous un autre nom" qui provoquerait une hausse vertigineuse des taux d'intérêt.

CONTOURNER LE LEADERSHIP RÉPUBLICAIN

Les démocrates et leurs alliés républicains de la Chambre des représentants pourraient contourner M. McCarthy et imposer un vote sur un relèvement "propre" du plafond de la dette, sans réduction des dépenses ni autres conditions.

Étant donné que les républicains détiennent une courte majorité (222-213) à la Chambre, seuls cinq d'entre eux devraient rompre avec leur parti et se ranger du côté des démocrates pour obtenir les 218 voix nécessaires à l'adoption d'une loi.

Ce groupe pourrait essayer de détourner un vote existant sur un autre projet de loi et le remplacer par la solution qu'il préfère.

Il pourrait également réunir 218 signatures pour une "pétition de décharge" afin de contourner les obstacles législatifs.

Cela prend du temps. Les partisans doivent attendre au moins 30 jours après l'introduction de leur projet de loi avant de déposer leur pétition, puis sept jours législatifs supplémentaires.

Si M. McCarthy ou les gardiens de la commission du règlement de la Chambre s'opposent toujours à la mesure, les partisans peuvent encore la soumettre au vote, mais uniquement le deuxième ou le quatrième lundi du mois, lorsque la Chambre est en session.

Il ne reste donc plus que deux dates possibles pour une action au cours du premier semestre de cette année : Le 22 mai et le 12 juin.

Les pétitions de décharge n'ont abouti que deux fois au cours de ce siècle, en 2002 et en 2015.

OBLIGATIONS À TAUX D'INTÉRÊT ÉLEVÉ

Certains ont suggéré que le Trésor pourrait vendre des obligations à des taux d'intérêt plus élevés que ceux dictés par les conditions du marché. Selon ce scénario, le Trésor pourrait gagner 38 milliards de dollars en vendant pour 35 milliards de dollars d'obligations à un taux de 5 %, au lieu de 3,5 %, et utiliser le produit de la vente pour rembourser une plus grande partie de sa dette, ce qui lui donnerait une plus grande marge de manœuvre pour respecter le plafond d'endettement actuel.

Selon les analystes, le Trésor devrait alors s'acquitter de paiements d'intérêts plus élevés, ce qui déstabiliserait le marché des obligations du Trésor, qui constituent le fondement du système financier mondial.

S'EN LIBÉRER

Le Congrès pourrait voter l'abolition totale du plafond de la dette, ce qui éliminerait la nécessité de voter périodiquement sur la question mais éroderait également l'autorité du Congrès sur les questions fiscales.

Mme Yellen a approuvé cette idée, mais M. Biden l'a qualifiée d'"irresponsable" et d'éminents parlementaires libéraux, comme le sénateur Bernie Sanders, l'ont exclue. Les tentatives d'abolition du plafond de la dette n'ont pas eu de succès au Congrès ces dernières années.

Sources : Moody's Analytics : Moody's Analytics ; Congressional Research Service