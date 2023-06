L'inculpation de l'ancien président Donald Trump pour de multiples chefs d'accusation liés à sa gestion de documents classifiés, jeudi, a replacé le ministère de la Justice au centre de la campagne des primaires présidentielles républicaines.

Plusieurs candidats ont appelé à des réformes majeures au sein du ministère, et la plupart ont accusé le Federal Bureau of Investigation, une agence constitutive, de faire preuve de partialité à l'égard des conservateurs. Le département affirme que toutes les décisions d'enquête sont prises sans tenir compte de la politique partisane et le président Joe Biden a également souligné son indépendance.

Voici ce que les principaux candidats républicains à l'élection présidentielle de 2024 ont dit à ce sujet :

DONALD TRUMP

Trump, qui a été inculpé en Floride jeudi et fait face à une enquête fédérale distincte à Washington, a toujours accusé le ministère de la Justice de corruption, sans proposer aucune preuve à l'appui de ses affirmations.

Après avoir été inculpé par les autorités locales de New York en mars dans le cadre d'une enquête sur son rôle présumé dans la dissimulation de paiements occultes à une star du porno, il a déclaré que l'ensemble du ministère devrait être défundé.

Dans une vidéo publiée jeudi sur sa plateforme Truth Social, il a réitéré ses précédentes affirmations selon lesquelles le ministère de la justice a été instrumentalisé à des fins politiques.

RON DESANTIS

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le challenger le plus redoutable de Donald Trump, a déclaré qu'il renverrait le directeur du FBI Christopher Wray dès le premier jour de son mandat, et il n'a cessé de dénoncer ce qu'il appelle la "militarisation" de la bureaucratie fédérale.

"L'administration DeSantis responsabilisera le ministère de la Justice, éliminera les préjugés politiques et mettra fin à la militarisation une fois pour toutes", a-t-il déclaré dans un communiqué à la suite de la dernière inculpation de M. Trump.

MIKE PENCE

L'ancien vice-président Mike Pence s'est inquiété de ce qu'il considère comme un parti pris des forces de l'ordre contre les conservateurs et a appelé à une plus grande transparence en ce qui concerne les enquêtes sur Trump. Mais il s'est abstenu de promouvoir des réformes plus agressives au sein du ministère de la Justice.

NIKKI HALEY

Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l'ONU sous Trump, a déclaré que si elle était élue, elle ferait le ménage au FBI. Elle a critiqué la dernière inculpation de Trump, la qualifiant d'"abus de pouvoir".

TIM SCOTT

Le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott a déclaré qu'il limogerait le directeur du FBI, M. Wray, et d'autres personnes nommées pour des raisons politiques au sein de l'agence, bien qu'il ait défendu les employés de base de l'agence.

"Ce que nous avons vu ces dernières années, c'est la militarisation du ministère de la Justice contre l'ancien président", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Fox News jeudi soir.

VIVEK RAMASWAMY

L'investisseur en capital-risque Vivek Ramaswamy a appelé à la suppression du FBI. Dans un communiqué publié jeudi soir, il a fustigé le ministère de la Justice, le qualifiant d'"État policier fédéral".

ASA HUTCHINSON

L'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, qui a souvent critiqué Trump, a déclaré que l'étendue des compétences du FBI devrait être limitée. Cependant, il s'oppose aux appels à la suppression de l'agence d'application de la loi.