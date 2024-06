La Corée du Nord et la Russie ont intensifié leurs échanges diplomatiques et économiques ces derniers mois, avec en point d'orgue la visite cette semaine du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord, pour la première fois depuis 24 ans.

Depuis juillet 2023, les deux pays ont échangé plus de deux douzaines de délégations gouvernementales, parlementaires et autres de haut niveau, dont 18 cette année, ce qui représente le nombre le plus élevé de visites de ce type, selon le ministère de l'unification de Séoul, qui gère les affaires intercoréennes.

Voici la chronologie des échanges de haut niveau entre la Corée du Nord et la Russie depuis juillet 2023.

Juillet 2023

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, se rend à Pyongyang et accompagne le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à une exposition de défense et à un défilé militaire où sont présentés les missiles balistiques interdits du pays isolé.

Septembre 2023

- Kim se rend dans l'Extrême-Orient russe et visite le centre de lancement spatial Vostochny Cosmodrome, où Poutine lui promet de l'aider à construire des satellites.

- Le vice-ministre nord-coréen des affaires étrangères, Im Chon Il, se rend à Moscou pour s'entretenir avec le vice-ministre russe des affaires étrangères, Andrei Rudenko.

- Le ministre nord-coréen des relations économiques extérieures, Yun Jong Ho, a rencontré le ministre russe des ressources naturelles, Alexander Kozlov, à Moscou.

Octobre 2023

- Une délégation nord-coréenne dirigée par le ministre des sports Kim Il Guk participe à un forum dans la ville russe de Perm.

- Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, se rend à Pyongyang et rencontre Kim Jong Un.

Novembre 2023

- Kozlov se rend à Pyongyang.

- Une délégation conduite par le ministre nord-coréen de la culture assiste à un événement à Saint-Pétersbourg.

Décembre 2023

- Oleg Kozhemyako, gouverneur de la région russe de Primorsky (extrême-orient), se rend à Pyongyang.

Janvier 2024

- Le ministre nord-coréen des affaires étrangères, Choe Son Hui, rencontre M. Lavrov et s'entretient rarement avec M. Poutine au Kremlin.

Février 2024

- Des responsables agricoles nord-coréens se rendent en Russie.

- Kim Su Gil, haut responsable du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord et secrétaire en chef de la capitale Pyongyang, a rencontré Dmitri Medvedev, chef du parti au pouvoir en Russie.

- Les délégations nord-coréennes de la pêche, des sports, de l'industrie des technologies de l'information et de la jeunesse se sont rendues en Russie.

Mars 2024

- Kozhemyako se rend à Pyongyang, son deuxième voyage en trois mois.

- Une délégation culturelle russe se rend en Corée du Nord.

- Le chef du renseignement extérieur de Poutine, Sergei Naryshkin, s'est entretenu à Pyongyang avec le ministre nord-coréen de la sécurité d'État, Ri Chang Dae.

- Le ministre nord-coréen des relations économiques extérieures, Yun, s'est de nouveau rendu en Russie.

Avril 2024

- Les délégations nord-coréennes de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de la jeunesse se rendent respectivement en Russie.

- Une délégation du zoo de Moscou s'est rendue à Pyongyang et a promis de faire don de plus de 40 animaux, dont des aigles, des chauves-souris frugivores, des perroquets et des pythons.

Mai 2024

- Ri Chung Gil, président de la commission d'État nord-coréenne pour la science et la technologie, se rend en Russie.

- Nam Chol Gwang, chef du comité d'État de la Corée du Nord pour les catastrophes naturelles, a participé à une exposition internationale sur la sécurité à Moscou.

Juin 2024

- Un groupe d'autorités nord-coréennes chargées de la sécurité, dirigé par le vice-ministre de la sécurité publique Ri Song Chol, se rend en Russie.

- Poutine se rend à Pyongyang pour la première fois depuis 2000.