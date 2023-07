La Reserve Bank of Australia (RBA) a annoncé des changements dans la manière dont elle formule et annonce ses décisions en matière de taux d'intérêt, à la suite d'un examen indépendant du fonctionnement de la banque.

Voici les principales mesures proposées, tandis que certaines recommandations issues de l'examen n'ont pas encore fait l'objet d'une décision.

HUIT RÉUNIONS

À partir de février 2024, le nouveau conseil de politique monétaire de la RBA se réunira huit fois par an, au lieu de onze actuellement. Quatre de ces réunions se tiendront le premier mardi des mois de février, mai, août et novembre, les autres ayant lieu à mi-chemin entre ces réunions.

Les réunions seront plus longues, commençant à midi le lundi et se poursuivant le mardi matin, les résultats devant être annoncés à 14h30, heure de Sydney (0430 GMT). Le gouverneur tiendra également une conférence de presse une heure plus tard.

La décision de politique monétaire sera prise par le conseil d'administration, et non plus seulement par le gouverneur, et l'ensemble du conseil d'administration signera l'accord de la RBA avec le gouvernement, connu sous le nom de "Statement on the Conduct of Monetary Policy".

PUBLICATION DES PERSPECTIVES TRIMESTRIELLES

Les perspectives trimestrielles de la RBA sur l'économie et la politique monétaire seront publiées en février, mai, août et novembre, en même temps que les décisions du conseil d'administration. Actuellement, elles sont publiées le vendredi suivant la réunion.

CHEF DES OPÉRATIONS

Le conseil d'administration travaillera avec le Trésor pour entreprendre des examens quinquennaux ouverts et transparents du cadre de la politique monétaire.

La RBA nommera un directeur des opérations pour l'aider à atteindre les objectifs d'une organisation ouverte et dynamique et pour garantir l'efficacité des opérations.

A DECIDER

* la publication d'un décompte des votes non attribués lors des réunions de politique monétaire

* tous les membres du conseil d'administration se rendent régulièrement en public pour discuter de leurs réflexions et de leurs décisions en matière de politique monétaire

* la mise en place d'un groupe consultatif d'experts chargé de collaborer avec le conseil d'administration

* la publication des documents du conseil d'administration avec un décalage de cinq ans