La disparition du ministre chinois de la défense, Li Shangfu, qui fait l'objet d'une enquête pour corruption, n'est que le dernier cas en date dans lequel un haut fonctionnaire de l'entourage du président Xi Jinping s'est mystérieusement volatilisé.

La disparition est souvent le premier signe perceptible qu'un fonctionnaire fait l'objet d'une enquête de la redoutée Commission centrale d'inspection de la discipline, organe de surveillance du parti communiste chinois chargé de contrôler les fonctionnaires soupçonnés d'avoir enfreint les règles du parti ou les lois de l'État.

Si le fonctionnaire appartient à l'armée, l'organe d'enquête est la commission d'inspection disciplinaire de l'Armée populaire de libération. Les actes qui font l'objet d'un examen minutieux vont de la corruption à la déloyauté politique en passant par les affaires extrajudiciaires, comme le montrent les annonces faites par l'organisme de surveillance au cours des dernières années.

Les disparitions passées ont duré des semaines, voire des mois, comme dans le cas d'un autre cas récent très médiatisé, celui de l'ancien ministre des affaires étrangères Qin Gang, disparu depuis le 25 juin.

Voici quelques exemples de disparitions récentes :

LI SHANGFU, 65 ANS, MINISTRE DE LA DÉFENSE

Visage public de l'armée chinoise en tant que ministre de la défense, Li fait l'objet d'une enquête pour corruption dans l'achat d'équipements militaires, ont déclaré à Reuters dix personnes au fait de l'affaire.

M. Li a été vu pour la dernière fois à Pékin le 29 août, où il a prononcé un discours lors d'un forum sur la sécurité réunissant des pays africains. Au début du mois, il s'était rendu en Russie et au Belarus. L'enquête a commencé peu après son retour de ce voyage.

Le 3 septembre, son ministère a annulé le voyage de Li au Viêt Nam pour une réunion annuelle sur la défense prévue les 7 et 8 septembre, en invoquant des raisons de santé, selon des responsables vietnamiens.

QIN GANG, 57 ANS, ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Qin était une étoile montante de la politique jusqu'en juillet dernier, lorsqu'il s'est vu retirer son titre de ministre des affaires étrangères sans explication.

Ancien collaborateur de confiance du président Xi Jinping et ancien envoyé aux États-Unis, il avait été autorisé à conserver son autre titre de conseiller d'État, un poste de rang supérieur à celui de ministre mais qui n'a pas de pouvoir réel en soi.

Il a été vu pour la dernière fois le 25 juin lors de réunions à Pékin avec ses homologues de pays tels que la Russie et le Viêt Nam.

M. Qin a eu une liaison extraconjugale alors qu'il était ambassadeur aux États-Unis, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des personnes ayant eu connaissance d'une réunion d'information.

XIAO YAQING, ANCIEN MINISTRE DE L'INDUSTRIE

M. Xiao, qui dirigeait le ministère de l'industrie et des technologies de l'information, a disparu de la scène publique au début du mois de juillet de l'année dernière et, environ trois semaines plus tard, les médias d'État ont déclaré qu'il faisait l'objet d'une enquête pour corruption.

M. Xiao était particulièrement connu pour sa promotion de l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle, la plus importante au monde. Il a finalement été exclu du parti communiste pour corruption et relevé de ses fonctions gouvernementales en décembre.

LI YUCHAO ET XU ZHONGBO, ANCIENS DIRIGEANTS DE LA FORCE DE FRAPPE

Un autre général militaire porté disparu est Li Yuchao, 60 ans, qui a été chargé des missiles conventionnels et nucléaires de la Chine en janvier de l'année dernière.

En juillet de cette année, Pékin a annoncé un remaniement de la direction de la force des fusées et a remplacé Li par un général de la marine, contrairement à la pratique habituelle qui consiste à choisir quelqu'un de la même force pour la diriger.

La force des fusées s'est également dotée d'un nouveau commissaire politique, une personne extérieure à la force. Xu Zhongbo a été remplacé par un général de l'armée de l'air du Southern Theatre Command.

Ni Li Yuchao ni Xu Zhongbo n'ont été vus en public depuis des mois.