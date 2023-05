La nouvelle loi anti-LGBTQ de l'Ouganda est l'une des plus sévères au monde, puisqu'elle prévoit la peine capitale pour les "délinquants en série".

Voici les principales dispositions du projet de loi qui a été promulgué lundi par le président Yoweri Museveni :

* La peine de mort pour le délit d'"homosexualité aggravée" - qui comprend la transmission de maladies mortelles comme le VIH/SIDA par des relations sexuelles entre homosexuels et les relations homosexuelles avec une personne handicapée.

* Peine d'emprisonnement à vie pour certains délits impliquant des relations sexuelles avec des personnes de même sexe, peine de 20 ans pour "promotion de l'homosexualité" et jusqu'à 10 ans pour tentative de commettre des actes homosexuels.

* Interdit toute forme de relations sexuelles entre personnes du même sexe et la promotion ou la reconnaissance des relations sexuelles entre personnes du même sexe.

* Interdit les mariages entre personnes de même sexe.

* Un enfant reconnu coupable d'un délit impliquant des relations homosexuelles peut être emprisonné pour une période n'excédant pas trois ans.

* Toute personne morale, telle que les médias et les organisations non gouvernementales, qui promeut "sciemment" l'homosexualité encourt une amende et une suspension potentielle.

* Les allégations fausses ou trompeuses d'homosexualité sont passibles d'une peine d'un an d'emprisonnement.