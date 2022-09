Factbox-La loi électorale italienne favorise les coalitions, moins de sièges à pourvoir

GRANDES LIGNES

Quelque 36% des parlementaires des chambres haute et basse sont élus au scrutin uninominal à un tour, les autres étant choisis à la représentation proportionnelle pure (RP) via les listes des partis.

Les partis peuvent se présenter seuls ou faire partie de coalitions plus larges. Les partis seuls doivent remporter au moins 3 % des voix pour obtenir des sièges, tandis que les coalitions doivent obtenir 10 %.

La dernière loi électorale, utilisée pour la première fois en 2018, n'accorde plus de majorité automatique à tout parti ou groupe qui remporte plus de 40 % des voix.

Cependant, les sondages d'opinion les plus récents suggéraient qu'un bloc de partis conservateurs, dirigé par les Frères d'Italie, un parti d'extrême droite, semblait susceptible de remporter une majorité claire.

UN PARLEMENT NEW-LOOK

Les électeurs vont élire un parlement considérablement réduit qui devrait avoir un impact important sur la politique, en réduisant potentiellement la taille des majorités futures et en rendant la loyauté envers les partis parmi les élus beaucoup plus importante qu'auparavant.

Le nombre de sièges de la chambre basse a été ramené de 630 à 400, tandis que le Sénat passe de 315 à 200 sièges. À la chambre basse, 147 sièges seront réservés aux vainqueurs du scrutin uninominal à un tour et 245 seront réservés aux listes RP, tandis que 8 seront attribués aux circonscriptions d'outre-mer.

Au Sénat, 74 sièges seront réservés aux vainqueurs du scrutin uninominal à un tour, 122 seront réservés aux listes RP et 4 seront destinés au vote à l'étranger.

LE BULLETIN

Les électeurs reçoivent deux bulletins de vote - un pour le Sénat et un pour la chambre basse. Ils ne peuvent mettre qu'une seule croix sur chaque bulletin, ce vote étant comptabilisé à la fois pour le scrutin majoritaire à un tour et pour le scrutin proportionnel. Dans les systèmes électoraux précédents, les électeurs pouvaient répartir leur vote entre les candidats individuels et les partis. Les électeurs doivent être âgés de 18 ans ou plus. L'ancienne limite d'âge de 25 ans pour le vote au Sénat a été baissée.

LES CANDIDATS

Les candidats peuvent se présenter au scrutin uninominal à un tour dans une circonscription, et figurer également sur cinq listes de RP dans des lieux de leur choix.

DIVERSITÉ

Pas plus de 60% des candidats sur l'une des listes peuvent être du même sexe.