Ce qui suit décrit la lutte pour le pouvoir au cours des dernières années au Soudan, où des affrontements ont éclaté samedi entre l'armée et la principale force paramilitaire du pays :

QUI A ÉTÉ AU POUVOIR AU SOUDAN ?

Le Soudan a entamé une transition hésitante vers la démocratie après que des généraux militaires ont chassé l'autocrate Omar el-Béchir, au pouvoir depuis longtemps, à la suite d'un soulèvement populaire en avril 2019. M. Bashir, un islamiste longtemps rejeté par l'Occident, avait présidé aux destinées du pays pendant près de trois décennies.

En vertu d'un accord conclu en août 2019, les militaires ont accepté de partager le pouvoir avec les civils avant les élections. Cet accord a été brusquement interrompu par un coup d'État en 2021, qui a déclenché une nouvelle campagne de rassemblements de masse en faveur de la démocratie dans tout le Soudan.

OÙ SE SITUE L'ÉQUILIBRE DES POUVOIRS ?

L'armée est une force dominante au Soudan depuis l'indépendance en 1956, organisant des coups d'État, menant des guerres internes et accumulant des avoirs économiques.

Lors de l'accord de partage du pouvoir entre 2019 et 21, la méfiance entre les militaires et les civils était profonde.

La partie civile a tiré sa légitimité d'un mouvement de protestation résistant et du soutien d'une partie de la communauté internationale.

L'armée bénéficiait du soutien interne de factions rebelles qui avaient bénéficié d'un accord de paix en 2020 et de vétérans du gouvernement de M. Bashir qui avaient réintégré la fonction publique à la suite du coup d'État.

Le coup d'État a redonné le pouvoir à l'armée, mais celle-ci a dû faire face à des manifestations hebdomadaires, à un nouvel isolement et à des difficultés économiques croissantes.

Le général Mohamed Hamdan Dagalo, chef des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) et chef adjoint du conseil au pouvoir au Soudan depuis 2019, s'est rallié au projet d'une nouvelle transition, faisant remonter à la surface les tensions avec le chef du conseil au pouvoir et le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan. Dagalo est mieux connu sous le nom de Hemedti.

QUELLES SONT LES LIGNES DE FRACTURE ?

L'une des principales causes de tension depuis le soulèvement est la demande des civils d'obtenir un contrôle sur l'armée et de voir l'intégration des puissantes forces de sécurité dans l'armée régulière.

Les civils ont également demandé la cession des participations lucratives de l'armée dans l'agriculture, le commerce et d'autres secteurs, une source cruciale de pouvoir pour une armée qui a souvent sous-traité l'action militaire à des milices régionales.

Un autre point de discorde est la poursuite de la justice concernant les allégations de crimes de guerre commis par l'armée et ses alliés dans le conflit du Darfour à partir de 2003. La Cour pénale internationale (CPI) cherche à faire juger M. Bashir et d'autres suspects soudanais.

La justice est également recherchée pour les meurtres de manifestants pro-démocratie du 3 juin 2019, dans lesquels les forces militaires sont impliquées. Les militants et les groupes de civils ont été irrités par les retards dans l'ouverture d'une enquête officielle. En outre, ils veulent que justice soit rendue pour au moins 125 personnes qui ont été décrochées par les forces de sécurité lors de manifestations depuis le coup d'État de 2021.

QU'EN EST-IL DE L'ÉCONOMIE ?

L'aggravation de la crise économique, qui a entraîné la chute de la monnaie et de fréquentes pénuries de pain et de carburant, a été l'un des principaux éléments déclencheurs de la chute de M. Bashir.

Le gouvernement de transition 2019-21 a mis en œuvre des réformes sévères et rapides, sous le contrôle du Fonds monétaire international, dans le but d'obtenir un allègement de la dette et d'attirer des financements étrangers.

Mais des milliards de dollars d'aide internationale et d'allègement de la dette ont été gelés après le coup d'État de 2021, ce qui a interrompu les projets de développement, grevé le budget national et aggravé une situation humanitaire déjà désastreuse.

QUELLE EST LA SITUATION RÉGIONALE ?

Le Soudan se trouve dans une région instable, bordée par la mer Rouge, le Sahel et la Corne de l'Afrique. Sa situation stratégique et ses richesses agricoles ont attiré les jeux de pouvoir régionaux, ce qui complique les chances d'une transition réussie.

Plusieurs voisins du Soudan, dont l'Éthiopie, le Tchad et le Sud-Soudan, ont été touchés par des bouleversements politiques et des conflits. Les relations entre le Soudan et l'Éthiopie, en particulier, ont été tendues à cause de terres agricoles contestées le long de leur frontière, du conflit dans la région du Tigré qui a poussé des dizaines de milliers de réfugiés au Soudan, et du barrage de la Grande renaissance éthiopienne.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, poids lourds de la région, ont vu dans la transition du Soudan un moyen de s'opposer à l'influence des islamistes dans la région. Avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, ils forment la "Quad", qui a parrainé la médiation au Soudan avec les Nations unies et l'Union africaine. Les puissances occidentales craignent l'éventualité d'une base russe sur la mer Rouge, à laquelle les chefs militaires soudanais se sont montrés ouverts.

L'Égypte, qui a des liens historiques profonds avec le Soudan et une relation étroite avec son armée, a poursuivi une voie alternative avec les groupes qui ont soutenu le coup d'État de 2021.