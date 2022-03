Factbox - La position du candidat conservateur à la présidence de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, sur les questions de fond.

Voici quelques-unes des promesses politiques qu'il a faites pendant la campagne.

ÉCONOMIE

M. Yoon dit soutenir les approches axées sur le marché, notamment la création d'emplois menée par le secteur privé plutôt que par des projets gouvernementaux. Il dit avoir l'intention de réduire les formalités administratives pour les entreprises et de déréglementer l'industrie des actifs virtuels.

M. Yoon a proposé d'allouer 50 trillions de wons (40 milliards de dollars) pour aider les petits commerçants et les travailleurs indépendants touchés par la pandémie, dont 43 trillions de wons en espèces.

IMPÔTS

M. Yoon a déclaré qu'il réduirait les taxes sur les plus-values et la propriété immobilière afin d'augmenter les transactions immobilières.

Il a proposé de relever le seuil d'imposition pour les investissements en cryptomonnaies de 2,5 millions de wons actuellement à 50 millions de wons.

Yoon a déclaré qu'il supprimerait une nouvelle taxe prévue pour les personnes ayant gagné 50 millions de wons grâce à des investissements en actions, qui entrerait en vigueur l'année prochaine, et qu'il réduirait les taxes sur la détention de biens immobiliers pour augmenter les transactions de logements.

LOGEMENT

Yoon affirme que les réglementations actuelles en matière de propriété doivent être assouplies et guidées par les "principes du marché".

Yoon a promis de créer au moins 2,5 millions de logements dans les cinq prochaines années, dont 500 000 dans la capitale Séoul.

CORÉE DU NORD

L'équipe de M. Yoon a déclaré qu'il chercherait à relancer les pourparlers avec la Corée du Nord et à élaborer une feuille de route prévoyant des avantages importants et rapides pour Pyongyang si elle prend des mesures concrètes pour se dénucléariser.

Il a appelé à renforcer la dissuasion militaire, notamment en resserrant les liens avec les États-Unis. Il a également déclaré que les frappes préventives pourraient être le seul moyen de contrer les nouveaux missiles hypersoniques de la Corée du Nord s'ils semblent prêts pour une attaque imminente.

M. Yoon a déclaré qu'il chercherait à établir un canal de dialogue permanent à trois voies entre la Corée du Sud, la Corée du Nord et les États-Unis.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

M. Yoon souhaite acheter un système de missiles américain THAAD supplémentaire pour contrer la Corée du Nord, malgré les risques que cela entraîne de nouvelles représailles économiques de la part de la Chine, qui se plaint que le puissant radar du système puisse pénétrer sur son territoire.

Selon le principal conseiller en politique étrangère de M. Yoon, une telle mesure pourrait en fait permettre de "réinitialiser" les relations diplomatiques tendues avec la Chine.

M. Yoon abandonnerait l'"ambiguïté stratégique" de l'administration actuelle entre Washington et Pékin, tout en encourageant un dialogue plus régulier sur la sécurité afin de rassurer la Chine sur le fait que le radar THAAD ne lui est pas destiné.

M. Yoon souhaiterait étendre les consultations de l'alliance sur la dissuasion nucléaire élargie avec les États-Unis, renforcer le partenariat trilatéral avec Washington et Tokyo, et rejoindre le "Quad", qui réunit les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde.

QUESTIONS DE GENRE

M. Yoon s'est engagé à abolir le ministère de la famille et de l'égalité des sexes, soulignant ainsi l'importance de la politique de l'égalité des sexes dans la résurgence des conservateurs, en partie due à une réaction des jeunes hommes sud-coréens contre ce qu'ils considèrent comme un féminisme sauvage.

(1 $ = 1 238,1000 wons)