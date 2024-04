Le bâtiment dont les manifestants de l'université de Columbia se sont emparés tôt mardi matin, le Hamilton Hall, a déjà été occupé par des étudiants au fil des décennies.

La manifestation actuelle sur le campus de l'Ivy League à Manhattan fait écho à ces manifestations passées, qui ont presque toutes eu lieu en avril également. Certains militants ont déclaré qu'ils les avaient étudiées pour en tirer des leçons en matière de tactique et de stratégie.

Le campus de huit étages construit en 1907 abrite aujourd'hui des salles de cours pour les étudiants de premier cycle, ainsi que les départements de lettres classiques, de langues germaniques et de langues slaves, selon le site web de Columbia. Voici quelques-uns des cas notables où des étudiants activistes ont occupé le Hamilton Hall :

1968

Des centaines d'étudiants ont manifesté le 23 avril 1968 pour protester contre la guerre du Viêt Nam et contre le projet de Columbia de construire un gymnase dans le quartier de Harlem, qui, selon les activistes, ferait l'objet d'une véritable ségrégation.

Après avoir marché jusqu'au site de construction du gymnase et arraché les clôtures de protection, les manifestants sont retournés sur le campus et se sont barricadés à l'intérieur du Hamilton Hall, empêchant le doyen en exercice de quitter son bureau, selon une exposition en ligne organisée par les bibliothèques de l'université.

Le lendemain matin, les étudiants noirs - qui ont rebaptisé le hall "Malcolm X Liberation College" - ont demandé aux étudiants blancs de quitter les lieux afin de s'assurer que leurs doléances spécifiques soient entendues. Les étudiants blancs ont déplacé leur manifestation vers d'autres bâtiments du campus.

Après une semaine d'occupation, l'université a fait appel à la police. Les étudiants noirs du Hamilton Hall sont partis pacifiquement, se dirigeant directement vers les fourgons de police qui les attendaient pour les mettre en garde à vue ; les étudiants des autres bâtiments, en revanche, se sont violemment heurtés aux policiers lorsqu'ils ont été traînés à l'extérieur. De nombreux étudiants ont été blessés et des centaines ont été arrêtés.

1972

En avril 1972, lors de nouvelles manifestations contre la guerre, les étudiants s'enferment à l'intérieur du Hamilton Hall pendant une semaine, barricadant les portes à l'aide de meubles.

Les policiers ont évacué le bâtiment après y être entrés au petit matin par un passage souterrain. Personne n'a été blessé ou arrêté, selon un compte rendu contemporain du New York Times.

1985

Environ 150 étudiants ont bloqué le Hamilton Hall pendant près de trois semaines en avril 1985, exigeant que l'université mette fin à ses investissements indirects en Afrique du Sud en raison de la politique raciste d'apartheid de ce pays.

Les manifestants, qui ont rebaptisé le bâtiment "Mandela Hall" en l'honneur du leader de l'opposition emprisonné à l'époque et futur président sud-africain Nelson Mandela, ont mis fin à leur manifestation le jour même où un juge a ordonné aux étudiants d'enlever les chaînes et les cadenas des portes d'entrée du bâtiment.

1996

Une centaine d'étudiants occupent le Hamilton Hall pendant quatre jours pour demander à l'université de créer un département d'études ethniques, tandis qu'une poignée d'étudiants entament une grève de la faim qui durera deux semaines.

Selon un article du Times publié à l'époque, les manifestants et l'université ont finalement conclu un accord pour mettre fin à l'occupation, dans lequel Columbia s'engageait à recruter davantage de professeurs issus des minorités et à réserver un espace dédié aux études asiatiques et hispaniques.