Factbox - Le britannique Boris Johnson a démissionné, qui pourrait le remplacer ?

Il n'y a pas de favori clair et ils ne sont pas listés dans l'ordre des perspectives probables. Les règles de la course à la direction seront annoncées la semaine prochaine.

CANDIDATS CONFIRMÉS :

RISHI SUNAK

Sunak a annoncé sa candidature à la direction vendredi avec une vidéo de campagne dans laquelle il promet d'affronter le contexte économique difficile avec "honnêteté, sérieux et détermination", plutôt que d'empiler le fardeau sur les générations futures.

"Quelqu'un doit saisir ce moment et prendre les bonnes décisions", a-t-il déclaré.

Sunak a été nommé chancelier (ministre des finances) au début de l'année 2020, et a été félicité pour un plan de sauvetage économique COVID-19, comprenant un programme coûteux de maintien des emplois qui a permis d'éviter le chômage de masse.

Mais il a ensuite été critiqué pour ne pas avoir accordé suffisamment de soutien au coût de la vie aux ménages. Les révélations faites cette année sur le statut fiscal non domicilié de sa riche épouse et l'amende qu'il a reçue pour avoir enfreint les règles de verrouillage de la COVID ont nui à sa réputation.

Le budget qu'il a présenté l'année dernière et qui était axé sur les impôts et les dépenses a mis la Grande-Bretagne sur la voie de sa plus grande charge fiscale depuis les années 1950, ce qui a mis à mal ses déclarations en faveur d'une réduction des impôts.

Sunak a voté pour la sortie de l'UE en 2016.

TOM TUGENDHAT

Le président de la commission des affaires étrangères du Parlement, et un ancien soldat qui a combattu en Irak et en Afghanistan.

Il a régulièrement critiqué Johnson et proposerait à son parti une rupture nette avec les gouvernements précédents.

Cependant, il est relativement peu testé car il n'a jamais fait partie d'un cabinet.

Il a voté pour rester dans l'UE.

SUELLA BRAVERMAN

En tant que procureur général, Suella Braverman a été fortement critiquée par les avocats après que le gouvernement a cherché à enfreindre le droit international sur les règles commerciales post-Brexit en Irlande du Nord.

Elle a fait campagne pour la sortie de l'UE et a été ministre de second rang au ministère du Brexit sous Theresa May, mais a démissionné pour protester contre l'accord de Brexit proposé par la première ministre de l'époque, estimant qu'il n'allait pas assez loin dans la rupture des liens avec le bloc.

AUTRES CANDIDATS POSSIBLES :

LIZ TRUSS

La ministre des affaires étrangères a été la coqueluche de la base du Parti conservateur et est régulièrement arrivée en tête des sondages réalisés auprès des membres du parti par le site Internet Conservative Home.

Truss a une image publique soigneusement cultivée et a été photographiée dans un char d'assaut l'année dernière, faisant écho à une célèbre photo de 1986 de la première femme Premier ministre britannique, Margaret Thatcher.

Truss, 46 ans, a initialement fait campagne contre le Brexit, mais après le référendum de 2016, elle a déclaré avoir changé d'avis.

Elle a passé les deux premières années du premier ministre Johnson en tant que secrétaire au commerce international et a été nommée l'année dernière négociatrice principale de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne.

Mme Truss est désormais chargée de négocier avec l'UE les règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord, où elle a adopté une ligne de conduite de plus en plus dure dans les négociations.

Mardi, elle a déclaré que Johnson avait son "soutien à 100%" et a exhorté ses collègues à le soutenir. Jeudi, après que le premier ministre ait cédé à la pression croissante, elle a déclaré que Johnson avait pris la bonne décision de se retirer.

JEREMY HUNT

L'ancien ministre des Affaires étrangères, âgé de 55 ans, a terminé deuxième derrière Johnson lors de la course à la direction du parti en 2019. Il proposerait un style de leadership plus sérieux et moins controversé après l'agitation du premier ministre de Johnson.

Au cours des deux dernières années, Hunt a utilisé son expérience d'ancien secrétaire à la santé pour présider le comité restreint de la santé du Parlement et n'a pas été terni par le fait d'avoir servi dans le gouvernement actuel.

Plus tôt cette année, il a déclaré que son ambition de devenir Premier ministre "n'a pas complètement disparu". Hunt a déclaré qu'il avait voté en faveur de l'éviction de Johnson lors d'un vote de confiance le mois dernier, que le premier ministre a remporté de justesse.

Hunt a soutenu le maintien dans l'UE avant le vote de 2016. Il n'est pas clair s'il ressentirait le besoin de maintenir une ligne dure contre Bruxelles, pour gagner le soutien des électeurs conservateurs, ou s'il pourrait poursuivre une relation plus pragmatique pour améliorer le commerce post-Brexit.

BEN WALLACE

Le ministre de la défense, Ben Wallace, 52 ans, a progressé ces derniers mois pour dépasser Truss en tant que membre du gouvernement le plus populaire auprès des membres du Parti conservateur, selon Conservative Home, grâce à sa gestion de la crise ukrainienne.

Ancien soldat, il a été mentionné dans les dépêches en 1992 pour un incident au cours duquel la patrouille qu'il commandait a capturé une unité de guérilla de l'Armée républicaine irlandaise soupçonnée de vouloir perpétrer un attentat à la bombe contre les troupes britanniques.

Il a commencé sa carrière politique en tant que membre de l'assemblée décentralisée d'Écosse en mai 1999, avant d'être élu pour la première fois au parlement de Westminster en 2005.

Il a été ministre de la sécurité de 2016 jusqu'à ce qu'il prenne son rôle actuel trois ans plus tard, gagnant des éloges lorsque son département a évacué les ressortissants britanniques et les alliés d'Afghanistan l'année dernière, et pour avoir envoyé des armes à Kiev.

Il a soutenu le maintien dans l'UE avant le référendum.

SAJID JAVID

Javid a été le premier ministre à démissionner en signe de protestation suite aux accusations selon lesquelles Johnson a trompé le public sur ce qu'il savait des allégations de harcèlement sexuel contre un législateur conservateur.

Ancien banquier et champion des marchés libres, Javid a occupé plusieurs postes au sein du cabinet, le plus récent étant celui de ministre de la santé. Il a démissionné du poste de ministre des finances de Johnson en 2020.

Fils de parents immigrés musulmans pakistanais, il est un admirateur de Thatcher et a terminé quatrième dans la course à la direction de 2019 pour remplacer l'ancienne Première ministre Theresa May.

Javid a soutenu le maintien dans l'UE "avec un cœur lourd et sans enthousiasme", disant qu'il craignait que les retombées d'un vote de sortie n'ajoutent aux turbulences économiques.

NADHIM ZAHAWI

Le ministre des finances nouvellement nommé a impressionné en tant que ministre des vaccins lorsque la Grande-Bretagne avait l'un des déploiements les plus rapides au monde des vaccins COVID.

L'histoire personnelle de Zahawi, ancien réfugié irakien arrivé en Grande-Bretagne dans son enfance, le distingue des autres candidats.

Il a cofondé la société de sondage YouGov avant d'entrer au Parlement en 2010. Son dernier poste était celui de secrétaire à l'éducation. Zahawi a déclaré la semaine dernière que ce serait un "privilège" d'être Premier ministre à un moment donné.

Il a soutenu la sortie de l'UE.

PENNY MORDAUNT

L'ancienne secrétaire à la défense a été licenciée par Johnson lorsqu'il est devenu Premier ministre après qu'elle ait soutenu son rival, Hunt, lors de la dernière course à la direction.

Mordaunt était une partisane passionnée de la sortie de l'Union européenne et a fait la une des journaux nationaux en participant à une émission de télé-réalité de plongée, aujourd'hui disparue.

Actuellement ministre du commerce junior, Mordaunt a qualifié de "honteux" les partis qui ont brisé le verrou du COVID au sein du gouvernement. Elle avait auparavant exprimé sa loyauté envers Johnson.

Mordaunt a fait campagne pour la sortie de l'UE en 2016.

