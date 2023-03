Le président américain Joe Biden va proposer un budget qui supprimerait les subventions accordées à l'industrie pétrolière et gazière, selon un document consulté par Reuters, relançant ainsi un éternel débat sur la question de savoir si les entreprises de combustibles fossiles devraient bénéficier d'allégements fiscaux lucratifs.

Bien que la proposition ait peu de chances de passer à travers un Congrès divisé, elle représente un signal politique de la part de la Maison Blanche, qui a critiqué à plusieurs reprises Big Oil pour avoir engrangé des profits records en un temps utile où les coûts énergétiques des consommateurs sont élevés depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

Voici quelques détails sur les subventions américaines aux combustibles fossiles :

COMBIEN VALENT-ELLES ?

Le calcul du coût des subventions américaines à l'industrie des combustibles fossiles est complexe car les incitations s'étendent à l'ensemble du code des impôts américain, mais les estimations varient entre 10 et 50 milliards de dollars par an.

Les défenseurs des contribuables et les groupes de protection de l'environnement soutiennent que les subventions sont inappropriées en un temps utile où le gouvernement fédéral tente de faire évoluer l'économie vers des formes d'énergie plus propres afin de lutter contre le changement climatique.

L'industrie pétrolière rétorque que ces aides sont nécessaires pour garantir la poursuite des investissements et la fiabilité de l'approvisionnement.

QUE COMPRENNENT LES SUBVENTIONS ?

Les subventions américaines en faveur du pétrole et du gaz comprennent des dispositions allant des incitations à la production nationale aux déductions et amortissements liés à la production et aux revenus étrangers, en passant par des méthodes comptables approuvées qui peuvent réduire la valeur imposable déclarée des actifs.

Un avantage fiscal américain spécifique à la production nationale, par exemple, appelé coûts de forage intangibles, permet aux producteurs de déduire la majorité de leurs coûts de forage de nouveaux puits. Le Joint Committee on Taxation, un groupe non partisan du Congrès, a estimé que sa suppression pourrait générer 13 milliards de dollars dans les caisses de l'État sur une période de dix ans.

Une autre mesure, l'abattement fiscal pour épuisement, qui permet aux producteurs indépendants de récupérer les coûts de développement des réserves de pétrole, de gaz et de charbon en déclin, pourrait générer environ 12,9 milliards de dollars de recettes sur 10 ans, selon le comité.

QU'A DIT M. BIDEN ?

Avant d'entrer en fonction, Joe Biden avait promis de supprimer les subventions aux combustibles fossiles dans le cadre d'une stratégie à plusieurs volets de lutte contre le changement climatique, qui prévoyait également l'arrêt des nouveaux forages sur les terres publiques.

Ces promesses ont été impossibles à tenir. D'une part, elles nécessitent un acte du Congrès, et les républicains et certains démocrates s'opposent à la suppression des subventions aux combustibles fossiles. D'autre part, la flambée des prix de l'énergie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie a conduit M. Biden à réclamer davantage de pétrole et de gaz, et non moins.

La suppression des subventions au pétrole et au gaz n'est pas une idée nouvelle, mais elle a toujours été difficile : l'ancien président Barack Obama voulait également supprimer les avantages fiscaux accordés aux combustibles fossiles pour montrer au monde que les États-Unis étaient déterminés à accélérer la transition vers les énergies propres afin de lutter contre le changement climatique.

Mais même avec une majorité démocrate écrasante au Sénat au cours des six premières années de son mandat, Barack Obama n'a pas réussi à mettre fin aux subventions.

QUE FONT LES AUTRES PAYS ?

Pour de nombreux gouvernements, la priorité absolue est de maintenir les prix de l'énergie à la consommation à un niveau abordable. C'est pourquoi de nombreux pays, du Japon au Brésil, ont imposé ou augmenté l'année dernière les subventions destinées à protéger les consommateurs de la flambée des prix.

L'Agence internationale de l'énergie a estimé que les subventions à la consommation de combustibles fossiles ont doublé en 2022 pour atteindre 1 000 milliards de dollars au niveau mondial.