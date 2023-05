La compagnie aérienne indienne Go Airlines (India) Ltd, récemment rebaptisée Go First et anciennement Go Air, a déposé son bilan mardi, accusant les moteurs Pratt & Whitney "défectueux" d'être à l'origine de l'immobilisation d'environ la moitié de sa flotte.

Voici quelques détails sur les turbosoufflantes à engrenages (GTF) du motoriste américain, qui, selon Go First, sont au cœur de la crise.

QUAND LE PROBLÈME A-T-IL COMMENCÉ ?

En 2016, Go First a reçu son premier avion A320neo équipé de moteurs GTF après avoir passé une commande de 72 avions à fuselage étroit auprès d'Airbus. Pratt & Whitney est le fournisseur exclusif de moteurs pour la flotte d'A320neo de la compagnie aérienne.

Go First a déclaré avoir choisi ces moteurs parce que l'entreprise américaine, qui est en concurrence avec CFM International, proposait de meilleures conditions de gestion de la flotte, et que les moteurs seraient plus économes en carburant, plus silencieux et nécessiteraient moins d'entretien.

Mais les moteurs GTF, pour lesquels Pratt a investi 10 milliards de dollars, présentaient des problèmes au niveau des aubes du ventilateur, d'un joint d'huile et du revêtement de la chambre de combustion.

Les problèmes liés aux moteurs GTF ont cloué au sol plusieurs avions A320neo en 2017, un an après le lancement du moteur. Rien qu'en Inde, IndiGo et Go First, parmi les plus gros clients des avions A320neo, ont cloué au sol jusqu'à 12 avions à un moment donné et annulé des dizaines de vols.

QUE S'EST-IL PASSÉ ENSUITE ?

Go First a déclaré que Pratt & Whitney avait accepté en 2017 de l'indemniser pour le "soutien" des moteurs. L'accord, qui s'étendait jusqu'en 2019, prévoyait une compensation non spécifiée pour les jours où les avions étaient cloués au sol parce que les moteurs devaient être changés ou entretenus.

Mais en 2020, Go First a commencé à connaître des pannes de moteur "plus graves" et, en 2022, des différends financiers ont éclaté entre les deux entreprises au sujet de l'accord de remplacement et d'entretien des moteurs.

En février 2023, Pratt a proposé un plan visant à fournir des moteurs de remplacement à un rythme " quatre fois inférieur au taux de défaillance ", ce qui a conduit Go First à demander un arbitrage d'urgence à Singapour un mois plus tard.

Les pénuries de la chaîne d'approvisionnement mondiale ralentissent actuellement la production d'avions et de composants destinés à l'entretien et à la réparation, y compris les moteurs.

Go First a déclaré que le nombre d'avions en raison de "moteurs défectueux" est passé de 7 % de sa flotte en décembre 2019 à 50 % en décembre 2022, ce qui lui a coûté 108 milliards de roupies (1,3 milliard de dollars) en pertes de revenus et en dépenses supplémentaires.

Pratt a déclaré qu'elle était "engagée dans le succès de nos compagnies aériennes clientes, et nous continuons à donner la priorité aux calendriers de livraison pour tous les clients".

Greg Hayes, PDG de Raytheon Technologies Corp, propriétaire de Pratt, a déclaré en février que la fiabilité des moteurs GTF n'était pas à la hauteur des attentes et que l'entreprise s'efforçait de résoudre les problèmes.

IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne et l'un des principaux clients de l'A320neo, est confrontée à un problème similaire avec les moteurs Pratt pour une partie de sa flotte, mais a été en mesure de mieux gérer la crise en raison de la taille beaucoup plus importante de sa flotte et de meilleures négociations avec le fournisseur, selon l'analyste Prateek Kumar de Jefferies.