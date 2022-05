Factbox - Le "flash crash" européen est le dernier d'une longue série au cours de la dernière décennie.

Le terme "flash crash" est entré dans le jargon du marché après que l'indice Dow Jones s'est effondré d'environ 1 000 points en mai 2010, anéantissant près de 1 000 milliards de dollars de valeur pour les actionnaires avant de rebondir en quelques minutes.

Les flash crashs sont des exemples de volatilité extrême du marché ou de problèmes structurels et ils peuvent éroder la confiance des investisseurs.

La plupart sont le résultat d'une erreur humaine, comme les erreurs de "gros doigts" où un trader peut accidentellement ajouter un zéro supplémentaire à un ordre ou demander accidentellement qu'un ordre important soit exécuté immédiatement plutôt que d'être diffusé sur le marché. Ils peuvent également être causés par des bugs informatiques et des algorithmes devenus fous.

Voici quelques exemples de flash crashs récents :

Les 4 et 5 décembre 2021 : La cryptomonnaie bitcoin s'est effondrée, effaçant un cinquième de sa valeur et entraînant la liquidation de positions d'une valeur de 2 milliards de dollars.

25 février 2021 : Les prix des titres du Trésor https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-treasury-market-flash-event-of-february-25-2021-20210514.htm ont fortement chuté dans un contexte de liquidités tendues, avant de se redresser en une heure environ.

26 août 2019 : La livre turque dégringole alors que les investisseurs réduisent leur exposition au risque et font brièvement grimper le yen, valeur refuge, contre la livre.

3 janvier 2019 : les principales devises ont connu un crash éclair contre le yen, motivé principalement par des facteurs techniques et non fondamentaux.

7 octobre 2016 : La livre sterling a perdu jusqu'à 10 % de sa valeur en quelques minutes d'échanges, alimentée par les inquiétudes sur la vulnérabilité de la monnaie et des autres actifs britanniques au Brexit.

24 août 2015 : Les marchés boursiers américains et les marchés à terme liés aux actions ont connu une volatilité inhabituelle des prix https://www.cfainstitute.org/en/advocacy/issues/flash-crashes#sort=%40pubbrowsedate%20descending, faisant chuter le SPDR S&P 500 ETF Trust de 7,8 % cinq minutes après l'ouverture du marché. L'ETF a récupéré ses pertes dans les cinq minutes suivantes.

15 octobre 2014 : Le marché des titres du Trésor américain a connu des niveaux élevés de volatilité et les prix des contrats à terme du Trésor ont chuté rapidement dans un contexte de diminution de la liquidité. L'incident a déclenché une enquête réglementaire. Bien que celle-ci n'ait pas trouvé de cause unique, elle a noté des volumes de négociation record, une baisse de la profondeur du carnet d'ordres et des changements dans le flux d'ordres ce jour-là qui pourraient avoir contribué à l'effondrement.

Le 4 mai 2010 : Des conditions de marché instables combinées à un ordre de vente massif pour un titre à terme populaire ont fait plonger le Dow Jones d'environ 9 % en quelques minutes avant de rebondir.

L'événement a été baptisé "flash crash" et a conduit les régulateurs américains à mettre en place une protection connue sous le nom de "Limit-Up Limit-Down", qui empêche les actions de se négocier en dehors d'une fourchette spécifique basée sur les prix récents, en interrompant la négociation des actions en question lorsque les prix dépassent les bandes.

En 2016, un trader basé à Londres a été reconnu coupable d'avoir manipulé le marché à terme d'une manière qui a contribué au flash crash de 2010.