Factbox - Le journaliste primé Seymour Hersh n'est pas étranger à la controverse

La Maison Blanche a qualifié le rapport de Hersh, qui s'appuyait sur une seule source pour étayer son affirmation sur la destruction des pipelines Nordstream, de "totalement faux et de fiction complète".

Reuters n'a pas été en mesure de corroborer l'article auto-publié de Hersh, qui affirmait que Biden avait autorisé l'opération afin de réduire la capacité de Moscou à utiliser les ventes de gaz à l'Europe pour financer son invasion de l'Ukraine.

Voici quelques événements clés de la carrière de Hersh :

- En 1969, Hersh a révélé le massacre de villageois sud-vietnamiens par les troupes américaines dans le hameau de My Lai. Son reportage syndiqué a été crédité d'avoir aidé à mettre fin à la guerre du Vietnam. Le livre qu'il a publié par la suite, "My Lai", a remporté le prix Pulitzer en 1970.

- Son reportage pour le New York Times sur le scandale du Watergate du président Richard Nixon a débouché sur un livre primé sur l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger.

- Hersh a écrit des livres acclamés par la critique sur l'abattage par les Soviétiques d'un avion de ligne sud-coréen en 1983, sur le programme d'armement nucléaire d'Israël et sur les mauvais traitements infligés aux détenus de la prison d'Abu Ghraib à Bagdad par les soldats américains pendant l'occupation américaine de l'Irak.

- Il a déclenché une tempête de controverses avec un article paru en 2013 dans la London Review of Books, attribuant l'attaque au gaz neurotoxique sarin, qui a tué des centaines de civils syriens dans une banlieue de Damas tenue par les rebelles, à des rebelles agissant sous la direction de la Turquie. La Turquie a nié toute implication et les États-Unis et d'autres pays ont imputé l'attaque au gouvernement Assad.

- Il a attiré davantage de controverse avec un article paru en mai 2015 dans le London Review of Books, citant des sources pakistanaises et américaines selon lesquelles les gouvernements américain et pakistanais ont menti sur les détails du raid commando américain de 2011 qui a tué le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden, dans sa cachette au Pakistan. Les deux gouvernements ont nié les allégations de Hersh selon lesquelles le Pakistan retenait ben Laden prisonnier et était au courant du raid à l'avance.