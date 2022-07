Factbox-Le krach des crypto-monnaies a frappé le plus durement ces entreprises.

THREE ARROWS CAPITAL

Le fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital (3AC), basé à Singapour, a déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 15 le 1er juillet.

Autrefois acteur redoutable dans l'espace des actifs numériques, la chute de 3AC semblait provenir du pari de la firme sur l'écosystème Terra, qui était derrière l'échec du stablecoin terraUSD. Ce jeton a perdu la quasi-totalité de sa valeur en mai, privant le marché cryptographique de près d'un demi-billion de dollars.

Très endettée, 3AC n'a pas été en mesure de répondre aux appels de marge des contreparties auxquelles elle avait emprunté. En conséquence, les créanciers de crypto-monnaies BlockFi et Genesis Trading ont liquidé leurs positions auprès de la société. Selon les documents déposés au tribunal, les créanciers de 3AC affirment qu'on leur doit plus de 2,8 milliards de dollars.

LE RÉSEAU CELSIUS

Le 12 juin, le créancier de crypto-monnaies Celsius, basé dans le New Jersey, a suspendu les retraits et, un mois plus tard, a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11, indiquant un déficit de 1,19 milliard de dollars dans son bilan. Il avait été évalué à 3,25 milliards de dollars lors d'un tour de financement en octobre.

Celsius a trébuché sur des investissements complexes sur le marché de gros des actifs numériques. La société avait attiré les investisseurs particuliers en promettant des rendements annuels pouvant atteindre 18,6 %, mais a eu du mal à faire face aux rachats lorsque les prix des crypto-monnaies se sont effondrés.

Lors de sa première audience sur la faillite, les avocats de Celsius ont déclaré que ses opérations de minage de bitcoins pourraient constituer un moyen pour la société de rembourser les clients.

Pendant ce temps, plusieurs régulateurs d'État enquêtent sur la décision de Celsius de suspendre les retraits des clients, a rapporté Reuters.

VOYAGER

Le créancier cryptographique Voyager Digital, également basé dans le New Jersey, avait été une étoile montante de la crypto, atteignant une capitalisation boursière de 3,74 milliards de dollars l'année dernière. Mais l'effondrement de 3AC a porté un coup dur à Voyager, qui était fortement exposé au fonds spéculatif. Voyager a déposé des réclamations de plus de 650 millions de dollars contre 3AC.

Voyager a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 le 6 juillet, déclarant qu'elle disposait de 110 millions de dollars de liquidités et d'actifs cryptographiques. Depuis lors, la Federal Deposit Insurance Corp des États-Unis a confirmé qu'elle enquêtait sur la commercialisation par Voyager de comptes de dépôt pour l'achat de cryptomonnaies, que la société avait annoncés comme étant assurés par la FDIC.

La bourse de crypto-monnaies FTX et Alameda Research, toutes deux fondées par le milliardaire Sam Bankman-Fried, ont proposé d'acheter tous les actifs et prêts numériques de Voyager, à l'exception de ses prêts à 3AC, et de permettre aux clients de Voyager de retirer leurs actifs d'un compte FTX. Cependant, Voyager a repoussé cette proposition dans un dépôt au tribunal, la qualifiant de "basse offre".

VAULD

Le 8 juillet, le créancier de crypto-monnaies Vauld, basé à Singapour, a déposé auprès d'un tribunal de Singapour une demande de protection contre ses créanciers, après avoir suspendu les retraits quelques jours plus tôt. La société doit 402 millions de dollars à ses créanciers, selon un rapport de The Block.

Vauld est soutenu par Valar Ventures de l'investisseur milliardaire Peter Thiel, Pantera Capital et Coinbase Ventures.

Dans un billet de blog du 11 juillet, Vauld a déclaré qu'elle discutait d'une vente possible à Nexo, un créancier de crypto-monnaies basé à Londres, tout en explorant des options de restructuration potentielles.

BLOCKFI

Confronté à une augmentation des retraits et à un coup de 3AC, le créancier de crypto BlockFi a signé un accord le 1er juillet avec FTX qui fournit à BlockFi une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars, et comprend une option qui permet à FTX d'acheter la société pour un montant maximal de 240 millions de dollars.

BlockFi a été durement touchée par le krach des crypto-monnaies et a mis en œuvre de multiples mesures de réduction des coûts en juin, notamment en réduisant ses effectifs de 20 % et en diminuant la rémunération des dirigeants. La société a été évaluée à 3 milliards de dollars lors d'un tour de financement l'année dernière.