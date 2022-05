Factbox - Le pouvoir des appuis de Trump est mis à l'épreuve dans 12 primaires de mi-mandat aux États-Unis

Douze candidats aux élections primaires en cours se distinguent parmi les nombreux autres. Certains sont des républicains qui s'opposent à des membres sortants de son parti.

LES GAGNANTS DES PRIMAIRES

Ted Budd

* Cherche le siège de sénateur américain pour la Caroline du Nord vacant par le sénateur républicain sortant Richard Burr

Membre ordinaire de la Chambre des représentants, Budd avait peu de notoriété à l'échelle de l'État avant de chercher à obtenir la nomination républicaine pour ce qui devrait être une course serrée en novembre. Mais après le soutien de Trump, il a fait un bond dans les sondages d'opinion et a facilement battu l'ancien gouverneur de Caroline du Nord Pat McCrory lors de la primaire du 17 mai.

En novembre, M. Budd affrontera la démocrate Cheri Beasley, une femme noire qui a déjà occupé le poste de juge en chef de l'État.

J.D. Vance

* Cherche le siège de sénateur américain de l'Ohio laissé vacant par le sénateur républicain Rob Portman qui prend sa retraite.

Vance, soutenu par Trump, a triomphé dans une primaire républicaine bondée le 3 mai et est favori pour gagner en novembre contre le démocrate Tim Ryan, actuellement représentant américain de l'Ohio, bien que certains observateurs politiques s'attendent à un défi de taille de la part de Ryan.

Vance est surtout connu comme l'auteur du best-seller "Hillbilly Elegy" qui documente la descente des villes-usines dans des États comme l'Ohio vers la pauvreté et la toxicomanie. Il s'est présenté comme un populiste en colère dans le moule de Trump, cherchant à se débarrasser de sa réputation antérieure de critique de Trump.

TOUJOURS INDÉCIS

Mehmet Oz

* Cherche le siège de sénateur américain pour la Pennsylvanie laissé vacant par le sénateur républicain sortant Pat Toomey

Oz, un médecin célèbre dont le soutien par Trump a divisé les dirigeants républicains en Pennsylvanie, est resté bloqué mercredi dans une course avec l'ancien PDG de fonds spéculatifs David McCormick qui est si serrée qu'elle pourrait automatiquement déclencher un recomptage officiel.

Les votes étaient encore en cours de décompte dans la primaire républicaine du 17 mai. Le gagnant éventuel affrontera le démocrate John Fetterman dans ce qui devrait être l'une des courses les plus serrées de l'élection de novembre.

COURSES À VENIR

Herschel Walker

* Cherche à battre le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock de Géorgie

* Primaire républicaine du 24 mai

Star du football à la retraite, Walker est favori pour remporter la course à l'investiture républicaine et les sondages d'opinion indiquent déjà une course serrée en novembre contre Warnock, un pasteur. Mais Walker, soutenu par Trump, qui n'a jamais occupé de fonction élective, présente des vulnérabilités, notamment des allégations passées d'abus domestique. Les groupes qui soutiennent les adversaires républicains de Walker lors des primaires planifient des campagnes publicitaires qui affirment que Walker ne peut pas battre Warnock à cause de son bagage.

David Perdue

* Cherche à battre le gouverneur républicain sortant de Géorgie, Brian Kemp.

* Primaire républicaine du 24 mai

En 2021, Perdue a reconnu qu'il avait perdu son siège au Sénat américain au profit du démocrate Jon Ossoff, mais en mars 2022, il a fait marche arrière, affirmant à tort que l'élection avait été volée, bien que les preuves de fraude qu'il a citées faisaient partie d'une affaire qui a finalement été rejetée par un juge. Kemp a provoqué la colère de Trump en rejetant les fausses déclarations de l'ancien président sur la fraude électorale, mais il détient une avance à deux chiffres sur Perdue dans les sondages d'opinion.

Katie Arrington

* Cherche à battre la représentante républicaine sortante Nancy Mace

* Primaire républicaine du 14 juin pour le 1er district du Congrès de la Caroline du Sud

La représentante de l'État de Caroline du Sud défie un législateur républicain en exercice qui a voté contre la destitution de Trump. Mace a irrité l'ancien président peu après son entrée en fonction en janvier 2021 lorsqu'elle a déclaré que le Congrès devrait envisager de censurer Trump pour son rôle dans l'assaut de ses partisans contre le Capitole américain le 6 janvier 2021. Arrington a talonné Mace dans les sondages d'opinion.

Russell Fry

* Cherche à battre le représentant républicain américain sortant Tom Rice

* Primaire républicaine du 14 juin pour le 7e district du Congrès de la Caroline du Sud

Le choix de Trump pour détrôner Rice, l'un des rares républicains à avoir voté pour la destitution de l'ancien dirigeant, est un représentant de l'État dont la campagne disposait de près d'un demi-million de dollars en banque le 31 mars, ce qui laisse présager une course potentiellement compétitive avec Rice.

Loren Culp

* Cherche à vaincre le représentant républicain sortant Dan Newhouse

* Primaire républicaine du 2 août pour le 4e district du Congrès de Washington

Le choix de Trump pour défier Newhouse est l'ancien chef de police d'une petite ville, Loren Culp, qui a appelé en mars à l'exécution d'un homme noir accusé d'avoir gravement blessé une femme en la jetant dans les escaliers d'une gare. Trump avait soutenu Culp en février, irrité par le vote de mise en accusation de Newhouse en 2021.

John Gibbs

* Cherche à battre le représentant républicain sortant Peter Meijer

* Primaire républicaine du 2 août pour le 3e district congressionnel du Michigan

Ancien responsable du logement sous Trump, la nomination de Gibbs à la tête de l'Office of Personnel Management des États-Unis a échoué après que des législateurs des deux partis aient mis en doute son historique de tweets incendiaires, y compris des références à des théories de conspiration sans fondement sur les démocrates et le satanisme. Son adversaire Meijer, qui a voté pour la destitution de Trump, est loin devant dans la collecte de fonds. Le gagnant de la course à l'investiture affrontera un démocrate dans ce qui devrait être l'une des courses les plus serrées de la Chambre en novembre.

Joe Kent

* Cherche à battre la représentante républicaine sortante Jaime Herrera Beutler

* Primaire républicaine du 2 août pour le 3e district du Congrès de Washington

L'ancien officier des forces spéciales Kent a fait campagne avec le représentant américain d'extrême droite Matt Gaetz de Floride et a déclaré à Oregon Public Broadcasting qu'il avait tenu un appel stratégique sur les médias sociaux avec le nationaliste blanc Nicholas Fuentes, bien qu'il ait dit qu'il n'était pas d'accord avec "l'ethno-nationalisme" de Fuentes. La campagne de Kent avait plus d'un million de dollars en banque le 31 mars, ce qui constitue un défi de taille pour la candidate sortante Herrera Beutler, qui a voté pour la destitution de Trump.

Kelly Tshibaka

* Cherche à battre la sénatrice républicaine sortante Lisa Murkowski de l'Alaska

* Concours primaire ouvert le 16 août

Trump soutient Tshibaka, un ancien commissaire de l'administration de l'État de l'Alaska, pour détrôner Murkowski, qui était l'un des sept sénateurs républicains qui ont voté pour la condamnation de Trump en 2021 sur les accusations d'incitation à l'insurrection. Le concours de l'Alaska a pris l'ombre d'une guerre par procuration entre Trump et le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui a juré de tout faire pour aider la campagne de Murkowski, l'un des rares modérés républicains du Sénat.

Harriet Hageman

* Cherche à battre la représentante républicaine sortante Liz Cheney

* Primaire républicaine du 16 août dans le Wyoming pour le district at-large

Trump a apporté son soutien à Hageman, une avocate spécialisée dans l'aménagement du territoire, en septembre 2021, cherchant à punir Cheney, qui a été privée de son rôle de numéro 3 des républicains de la Chambre pour avoir voté en faveur de la mise en accusation de l'ancien président pour incitation à l'insurrection. Hageman devance Cheney de 20 points de pourcentage dans un sondage de décembre.